UPDATE Poliția a plasat în arest preventiv toți suspecții din cazul tânărului de 19 ani agresat lângă un cămin studențesc

Un tânăr de 19 ani, student la o instituție de învățământ din Chișinău, a fost agresat fizic în seara zilei de joi, 24 septembrie, de un grup de persoane, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP). Patru minori și doi majori au fost reținuți de oamenii legii.

UPDATE 18:40 IGP anunță că toate persoanele vizate au fost plasate în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile.

„Având în vedere gravitatea acțiunilor întreprinse de aceștia în raport cu victima, toate persoanele vizate au fost plasate în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile”.

Știre inițială:

Potrivit informațiilor preliminare, tânărul se plimba împreună cu o cunoscută de-a sa, în vârstă de 16 ani, iar în apropierea căminelor studențești s-au întâlnit cu un grup de cinci tineri din anturajul fetei.

La un moment dat, din motive care urmează a fi stabilite, tinerii ar fi început să-l agreseze fizic, iar ulterior ar fi recurs la acțiuni umilitoare și degradante asupra acestuia.

„Imediat după sesizare, polițiștii s-au mobilizat pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. În scurt timp, oamenii legii au identificat și localizat persoanele suspectate, acestea fiind reținute pentru documentarea cazului”, a scris IGP.

Patru minori, printre care și adolescenta de 16 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, iar doi tineri majori – pentru 72 de ore, în conformitate cu prevederile legale.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor exacte.