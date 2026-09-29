Nivelul Nistrului a scăzut fără precedent. Ucraina nu mai poate asigura debitul minim către R. Moldova

Ucraina nu mai poate asigura debitul minim de apă deversat din lacul de acumulare de la Novodnistrovsk spre R. Moldova, în condițiile în care, în ultimele două săptămâni, în lac au intrat în mod natural doar aproximativ 27 m³ de apă pe secundă, a anunțat marți, 29 septembrie, Ministerul Mediului. Situația hidrologică dificilă a dus la o scădere fără precedent a nivelului apei în Nistru, iar în unele localități din Ucraina alimentarea cu apă se face deja după un program, pe ore.

Subiectul a fost discutat la o nouă ședință extraordinară a Comisiei Nistrene. Partea ucraineană a informat autoritățile R. Moldova că nu poate deversa un volum mai mare de apă decât cel care intră în lac, pentru a evita epuizarea rezervelor și sistarea totală a aprovizionării cu apă a localităților deja afectate.

Situația dificilă persistă de mai multe luni în amonte de lacul de acumulare de la Novodnistrovsk. În aceste condiții, debitul minim menținut până în prezent nu mai poate fi asigurat.

„Creșterea nivelului apei în lac depinde de precipitațiile în partea superioară a bazinului, ceea ce ar permite majorarea deversărilor spre R. Moldova. Dialogul dintre autoritățile celor două țări rămâne constant. În cazul apariției unor noi circumstanțe, Comisia se va întruni într-o nouă ședință pentru a analiza situația și posibilele soluții”, a scris Ministerul.

Marți, 29 septembrie, prim-ministrul Vasile Tofan a avut o ședință de lucru cu reprezentanții Ministerului Mediului, Instituției Publice Administrația Națională „Apele Moldovei”, Primăriei municipiului Chișinău și S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Discuțiile s-au concentrat pe evoluția situației hidrologice și pe măsurile necesare pentru ca autoritățile să fie pregătite pentru diferite scenarii și să poată menține aprovizionarea cu apă, comunică Guvernul.

În cadrul ședinței, responsabilii au prezentat datele privind situația actuală și prognozele pentru perioada următoare.

„Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk a coborât la nivelul critic de sub 111 metri, față de nivelul normal de circa 121,5 metri.

La stația de captare de la Cosăuți, nivelul este de aproximativ 2,16 metri, în scădere față de circa 2,67 metri în perioada în care deversările constituiau 60 m³/s. În ultimele 24 de ore, a fost înregistrată o scădere de aproximativ 23 de centimetri”, se arată în comunicat.

Au fost examinate mai multe scenarii de evoluție a nivelului apei, precum și opțiunile de intervenție disponibile în fiecare dintre acestea. Prim-ministrul a accentuat că este important ca toate instituțiile să fie concentrate pe soluții practice și acțiuni concrete care pot fi întreprinse pentru prevenirea eventualelor dificultăți în aprovizionarea cu apă.

Reprezentanții instituțiilor au discutat inclusiv despre capacitățile tehnice existente și despre măsurile suplimentare care ar putea fi aplicate în cazul în care situația hidrologică se va înrăutăți.