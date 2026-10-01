LIVE TEXT În ultima zi, atacurile rusești au ucis cel puțin 6 persoane și au rănit 38 în Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1681

UPDATE 13:15 Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 38 au fost rănite în atacurile rusești din Ucraina din ultima zi, au anunțat autoritățile locale pe 1 octombrie, transmite The Kyiv Indepedent.

Forțele Aeriene au declarat că Rusia a atacat Ucraina cu 107 drone, inclusiv drone de tip Shahed, drone Gerbera și momeli. Șaizeci și trei dintre drone erau cu reacție.

Apărarea aeriană ucraineană a doborât sau suprimat 87 de drone până la ora 8:00, ora locală, a declarat Forțele Aeriene. Atacuri au fost înregistrate în 11 locații, în timp ce resturi de la dronele doborâte au căzut în patru locații.

Atacul era încă în desfășurare la momentul raportării, potrivit Forțelor Aeriene.

În regiunea Sumî, două persoane au fost ucise și cel puțin alte 17 au fost rănite în atacuri rusești, au declarat autoritățile locale . Doi bărbați, în vârstă de 40 și 64 de ani, au fost uciși într-un atac cu mortiere.

În regiunea Dnipropetrovsk, două persoane au fost ucise și una a fost rănită în atacuri rusești, au declarat autoritățile locale. Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost ucis în Dnipro, în timp ce un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost rănit în atacuri asupra districtului Nikopol. Drone rusești au lovit, de asemenea, districtul Nikopol de peste 10 ori, ucigând un bărbat în vârstă de 44 de ani.

În regiunea Mîkolaiv, un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost ucis într-un atac cu drone rusești asupra comunității Vesnianske, au declarat autoritățile locale.

În regiunea Herson, o persoană a fost ucisă, iar alte patru au fost rănite în atacuri rusești, au declarat autoritățile locale .

În regiunea Harkiv, opt persoane au fost rănite în atacuri rusești, a declarat guvernatorul Oleh Sîniehubov .

În regiunea Donețk, cinci persoane au fost rănite în atacuri rusești, au declarat autoritățile locale. Două persoane au fost rănite în Sloviansk și trei în Kramatorsk.

În regiunea Odesa, o persoană a fost rănită după ce un atac rusesc a lovit un centru de afaceri din Odesa, a anunțat Serviciul de Urgență de Stat (DSNS). Atacul a deteriorat acoperișurile și fațadele a două clădiri, a spart ferestre, a distrus parțial pereții de la etajul cinci și a declanșat un incendiu.

La Kiev, un bărbat a fost rănit într-un atac rusesc, a anunțat Serviciul de Urgență de Stat (DSNS). Incendii au izbucnit într-o clădire rezidențială din districtul Solomianskîi și într-un depozit din districtul Obolonskîi. Mai multe mașini parcate au luat, de asemenea, foc.

În regiunea Rivne, o femeie a fost rănită într-un atac rusesc, a declarat guvernatorul Oleksandr Koval. Ea a fost spitalizată cu răni la umeri și față, în timp ce casa ei a fost avariată.

UPDATE 11:20 În regiunea Sumî, forțele ruse au lovit un centru comercial. Salvatorii au lichidat incendiul de proporții.

Ieri, până târziu în noapte, angajații Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei au intervenit la locul atacului lansat dimineața de forțele ruse asupra unui centru comercial din raionul Romnî.

Pentru stingerea incendiului a fost utilizată tehnică robotizată specială a Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

Din cauza riscului unor atacuri repetate, salvatorii au întrerupt de mai multe ori lucrările și s-au retras într-un loc sigur.

La fața locului au intervenit și ofițeri de salvare ai comunității.

Toate focarele de incendiu au fost lichidate.

Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime.

UPDATE 10:30 În noaptea de 1 octombrie, începând cu ora 18:00 pe 30 septembrie, forțele ruse au atacat Ucraina cu 107 drone de atac de tip Shahed, Gerbera și drone-imitatoare de tip „Parodia”, lansate din direcțiile Oriol, Millerovo, Breansk, Șatalovo – Federația Rusă, precum și din teritoriile ocupate temporar ale regiunii Donețk și Crimeei – Hvardiiske.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat 87 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian inamice în 11 locații, precum și căderea dronelor doborâte (a fragmentelor acestora) în alte 4 locații.

UPDATE 9:30 Odesa: Rusia a lovit un centru de afaceri. O persoană a fost rănită, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma atacului, au fost avariate acoperișul și fațada a două clădiri ale centrului de afaceri. Explozia a spart geamurile, iar pereții de la etajul cinci au fost parțial distruși. A izbucnit un incendiu.

Salvatorii au lichidat incendiul și au prevenit extinderea flăcărilor.

În urma atacului, o persoană a fost rănită.

La intervenție au fost mobilizați peste 20 de salvatori ai Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS).

UPDATE 8:10 Un bărbat a fost rănit în urma atacului rusesc asupra regiunii Kiev din noaptea de 1 octombrie.

Cartierul Solomianski: în urma atacului, a izbucnit un incendiu într-o încăpere de la primul etaj al unui bloc de locuințe cu 16 etaje. De asemenea, au fost cuprinse de flăcări mai multe mașini parcate. Incendiul a fost lichidat pe o suprafață de 80 de metri pătrați.

Cartierul Obolonski: a izbucnit un incendiu de proporții într-o clădire cu spații de depozitare. Incendiul a fost lichidat. O persoană rănită a fost preluată de medici.