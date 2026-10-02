UPDATE „Creează o imagine distorsionată asupra activității companiei”. Replica FlyOne la informațiile prezentate de PCCOCS privind dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 40 milioane de lei

Oamenii legii documentează activitatea unui grup criminal organizat, vizat într-o cauză de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 40 milioane de lei, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit investigațiilor, începând cu anul 2016 și până în prezent, membrii grupului ar fi acționat coordonat, cu repartizarea rolurilor, utilizând mai multe entități juridice (inclusiv persoane interpuse de încredere) pentru eschivarea de la achitarea impozitelor și taxelor.

Ieri, 1 octombrie, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a descins cu percheziții la mai multe companii, printre care și la sediul companiei FlyOne. Ziarul de Gardă a aflat că dosarul penal a fost deschis pentru spălarea banilor după ce, în urma unui studiu analitic s-ar fi stabilit că, în 2015, capitalul statutar al „Fly One” SRL ar fi fost creat din mijloace financiare care nu ar avea acoperire legală clară în valoare totală de peste 66 de milioane de lei (3,3 milioane de euro).

UPDATE 12:54 Compania FlyOne a venit cu o replică la informațiile prezentate de către oamenii legii. Aceasta consideră că informațiile prezentate public de Procuratură după perchezițiile desfășurate la sediul companiei, la domiciliile fondatorilor și ale unor angajați „nu reflectă obiectul real” al acțiunilor procesuale și creează „o imagine distorsionată asupra activității companiei”.

„Obiectul perchezițiilor a vizat circumstanțe legate de fondarea companiei și de proveniența fondurilor investite la etapa constituirii acesteia, în anul 2015. Cu toate acestea, în comunicatul Procuraturii sunt invocate presupuse acțiuni desfășurate „din 2016 până în prezent”, formulare care, în opinia companiei, extinde nejustificat obiectul prezentat public și creează impresia că întreaga activitate a FLYONE din ultimii zece ani ar fi vizată de suspiciuni. FLYONE subliniază că toate fondurile investite în companie au fost raportate organelor fiscale, iar impozitele și contribuțiile datorate statului au fost achitate integral, în conformitate cu legislația. Mai mult, în ultimii ani compania a fost supusă în repetate rânduri controalelor fiscale. Potrivit informațiilor deținute de FLYONE, în urma acestor controale nu au fost constatate abateri care să confirme eschivarea companiei de la plata impozitelor. Toate obligațiile fiscale și contribuțiile către bugetul de stat au fost achitate conform prevederilor legale. În aceste condiții, afirmația potrivit căreia o presupusă eschivare de la plata impozitelor s-ar fi produs „până în prezent” ridică serioase semne de întrebare. În ultimii ani, FLYONE s-a numărat printre contribuabilii importanți la bugetul de stat„, a scris compania

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Potrivit comunicatului PCCOCS, mijloace financiare care nu au fost declarate în mod corespunzător organelor fiscale au fost folosite la fondarea unei companii avia, în sumă de aproape 41 de milioane de lei ar fi fost disimulate și legalizate, atât în Moldova, cât și peste hotarele țării.

„Doar pentru perioada fiscală a anului 2016, obligațiile fiscale nedeclarate și neachitate la buget sunt estimate la aproape 5 milioane de lei. La 1 octombrie 2026, au fost efectuate percheziții cu suportul ofițerilor INI la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate, fiind ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauză”, scrie PCCOCS.

„Activitatea companiei nu este vizată nici într-un fel”

Unul dintre fondatorii FlyOne, Vladimir Cebotari, susține că perchezițiile au fost efectuate pentru intimidare și preluare a unor activității ale companiei.

Conform datelor analizate de ZdG, cei mai mulți bani ar fi virat Tudor Carabadjac, fostul socru a lui Mircea Maleca, atunci în vârstă de 70 de ani – peste 25 de milioane de lei, Maria Cebotari, soția lui Vladimir Cebotari – peste 5 milioane de lei. Cetățeanul român Nicu Berla, unul dintre fondatorii inițiali ai companiei ar fi virat și el circa 700 de mii de lei. „Logistic INT” SRL ar fi venit cu un împrumut de 4,8 milioane de lei, „Tandem-Aero” SRL ar fi oferit un împrumut de 20 de milioane de lei, iar „Maxmod” SRL ar fi oferit un împrumut de 10 milioane de lei.

„Activitatea companiei nu este vizată nici într-un fel”