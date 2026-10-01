Detalii despre perchezițiile de la compania FlyOne. Autoritățile verifică proveniența a peste 66 de milioane de lei. Fostul socru pensionar al unui acționar a împrumutat companiei peste 25 de milioane de lei. Reacția lui Vladimir Cebotari

În dimineața zilei de joi, 1 octombrie, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a descins cu percheziții la mai multe companii, printre care și la sediul companiei FlyOne. Ziarul de Gardă a aflat că dosarul penal a fost deschis pentru spălarea banilor după ce, în urma unui studiu analitic s-ar fi stabilit că, în 2015, capitalul statutar al „Fly One” SRL ar fi fost creat din mijloace financiare care nu ar avea acoperire legală clară în valoare totală de peste 66 de milioane de lei (3,3 milioane de euro).

Astfel, acești bani ar fi fost depuși în numerar sau transferați pe conturile companiei de persoane care nu ar fi avut o acoperire legală a lor.

Unul dintre fondatorii companiei, Vladimir Cebotari, susține că aceste acțiuni au fost efectuate pentru intimidare și preluare a unor activității ale companiei.

Conform datelor analizate de ZdG, cei mai mulți bani ar fi virat Tudor Carabadjac, fostul socru a lui Mircea Maleca, atunci în vârstă de 70 de ani – peste 25 de milioane de lei, Maria Cebotari, soția lui Vladimir Cebotari – peste 5 milioane de lei. Cetățeanul român Nicu Berla, unul dintre fondatorii inițiali ai companiei ar fi virat și el circa 700 de mii de lei. „Logistic INT” SRL ar fi venit cu un împrumut de 4,8 milioane de lei, „Tandem-Aero” SRL ar fi oferit un împrumut de 20 de milioane de lei, iar „Maxmod” SRL ar fi oferit un împrumut de 10 milioane de lei.

„Activitatea companiei nu este vizată nici într-un fel”

„Au fost în cel puțin zece locații percheziții, nu doar la FlyOne, într-un dosar nou, absolut neclar, emis în baza unei ordonanțe, care, prin coincidență, corespunde cu data termenului-limită oferit de Consiliu pentru a înstrăina cotele-părți. Din ceea ce eu cunosc de la colegii mei, toate măsurile s-au rezumat la nimic, în esență, nefiind nimic nou sau ceva ce nu a fost raportat sau comunicat autorităților. Aceste percheziții nu vizează exclusiv activitatea companiei propriu-zisă, dar vizează exclusiv asociații și companii, astfel de acțiuni de intimidare, inclusiv cu mascați și cu multiple instituții, sunt direcționate exclusiv către asociații care au un rol pasiv în activitatea companiei FlyOne. Activitatea companiei nu este vizată nici într-un fel, din câte eu am fost informat și din actele care mi-au fost aduse și mie la cunoștință”, a declarat Vladimir Cebotari. Aceste acțiuni se încadrează în planul unui grup foarte mic, îngust, meschin, cu intenții nu prea corecte de preluare a unor activități. Aceste descinderi sunt de intimidare, se invocă verificarea unor surse de proveniență raportate fiscal, în care s-au achitat impozite, declarate în multiple rânduri de către asociați ca fonduri care au contribuit la formarea capitalului social al societății în urmă cu 10 ani. Acțiunile vor fi contestate, vor fi comunicate și mai departe”, a mai adăugat Cebotari.

UPDATE 17:25 Vladimir Cebotari neagă aceste informații și susține că poate prezenta rapoartele financiare. „Autoritățile de drept cunosc foarte bine despre veniturile noastre și despre impozitele pe care le-am achitat în privința acestor venituri, pentru că exact aceste sume au fost verificate ani la rând de toate organele de drept. Noi avem rapoartele financiare ale societăților care au generat aceste mijloace financiare, au fost declarate profiturile respective, au fost achitate impozitele pentru profitul repartizat, dividendele achitate. Acesta este un joc, tendențios, la comanda unor persoane care dirijează aceste acțiuni, dar adevărul este diferit și noi avem probe, inclusiv în sistemele de date ale autorităților noastre.”

ZdG a scris că din 22 iunie, compania „Fly One” SRL se află în mijlocul unui război deschis cu statul. După ce Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) i-a cerut să-și schimbe acționarii până pe 20 septembrie, proprietarii firmei s-au adresat în instanță la sfârșitul lunii august. Înainte de asta au contestat, fără succes, decizia la autoritățile care au emis-o.

În ultimii 10 ani, compania aeriană „FlyOne” s-a transformat dintr-o afacere locală fondată de familiile a doi funcționari publici într-un imperiu internațional estimat de beneficiarii săi în cadrul litigiului cu statul la circa un miliard de euro. În Armenia, acționarii moldoveni s-au afiliat cu o familie influentă, conectată la partidul de guvernământ al premierului Pașinian, dar și la banii publici. În ultimii ani, compania născută la Chișinău a ajuns să gestioneze inclusiv zborurile aeronavei guvernamentale a Armeniei, dar și să ajungă în topul celor mai mari plătitori de taxe și impozite din această țară.

În România, FlyOne a raportat pentru 2025 afaceri în creștere cu 41 %, ajungând la peste 268 de milioane de lei românești, echivalentul a circa un miliard de lei moldovenești. În Uzbekistan, acționarii FlyOne s-au asociat cu doi oameni de afaceri locali și raportează un capital social de peste 23 de milioane de lei.

În ultima lună, în plin război cu statul, compania mamă, „Fly One” SRL, a ieșit din acționariatul companiei din Armenia, nu și cei doi fondatori ai afacerii, Vladimir Cebotari și Mircea Maleca. În același timp firma din România care deține afacerea FlyOne a început să opereze curse de la Chișinău.