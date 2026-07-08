UPDATE Cadavrul unui tânăr a fost găsit în raionul Ialoveni. Polițiștii au analizat secvențele video de pe registratorul din mașină, „stabilindu-se cu exactitate că este vorba despre suicid”
Astăzi, 8 iulie, în jurul orei 13:00, Poliția din Ialoveni a fost sesizată despre depistarea cadavrului unui tânăr de 23 de ani într-un autoturism, într-o fâşie forestierǎ din localitatea Cǎrbuna.
Conform oamenilor legii, pe corpul tânărului a fost identificată o leziune prin împușcare în regiunea capului, mașina fiind pornitǎ, iar arma pe brațele acestuia.
UPDATE 15:38 Polițiștii anunță că au examinat secvențele video de pe registratorul din mașină, „stabilindu-se cu exactitate că este vorba despre suicid. Oamenii legii au demarat o anchetă, pentru a stabili cauzele și motivele care au determinat tânărul să recurgă la acest gest”.
Știrea inițială.
Poliția a stabilit cǎ arma din care s-a tras aparține tatǎlui victimei și este deținutǎ legal.
„În prezent, la fața locului activează membrii grupului operativ, experții criminaliști și medicul legist, pentru documentarea cazului și stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs incidentul”, informează oamenii legii.