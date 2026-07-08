Justiția din Iași „a omorât” prin prescripție, într-o săptămână, două dosare de contrabandă cu țigări din R. Moldova

Două dosare de contrabandă cu țigări aduse din R. Moldova s-au finalizat în decurs de o săptămână la Curtea de Apel Iași, ambele prin pronunțarea unor soluții de achitare pe baza prescripției pentru majoritatea celor inculpați, scrie ReporterIS, citat de G4Media.

Un prim dosar, soluționat definitiv pe 26 iunie, a fost deschis în decembrie 2016 și toți cei 21 de inculpați au scăpat prin prescripție de cea mai gravă acuzație, cea de constituire a unui grup infracțional organizat. Pentru acuzația de contrabandă, au primit pedepse reduse față de instanța de fond nouă dintre inculpați, trei au primit pedepse cu suspendare, în timp ce restul au scăpat complet de acuzații.

Contrabandiștii aduceau țigări din R. Moldova prin metota „undiței”. Unul dintre ei arunca cu o lasetă un fir de gută peste Prut, iar „colegii” din R. Moldova legau de fir coletele cu țigări, izolate cu folie de plastic, iar acestea erau trase în România, scrie presa română.

Dosarul a fost instrumentat de DIICOT între 2016 și 2018, iar de atunci „stă” prin instanțe. Sursa citată spun că dosarul a fost 19 luni în procedura de cameră preliminară, iar la Tribunalul Iași au fost nu mai puțin de 54 de termene de judecată – în trei cazuri s-au dat amânări din cauza unor proteste ale magistraților. În acest răstimp s-a schimbat o dată completul de judecată, ceea ce a făcut ca dosarul să fie reluat de la zero.

Din prejudiciul calculat de peste jumătate de milion de lei s-a recuperat mai puțin de 10%. Detalii, aici.

Un alt dosar a fost soluționat de Tribunalul Iași pe 3 iulie. Acesta a fost deschis în 2020 și a implicat 15 inculpați, care aduceau ilegal țigări prin metoda „peretelui fals” montat în mașină. În acest dosar, toți cei 15 inculpați au scăpat de pedeapsă prin prescrierea faptelor. În acest caz, s-au recuperat 1 300 de lei dintr-un prejudiciu total de peste 600 de mii de lei. Detalii aici.