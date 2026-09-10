Un ucrainean, reținut după ce ar fi încercat să obțină 300 de mii de lei și 8500 de euro de la o femeie prin escrocherie

Un cetățean ucrainean, în vârstă de 35 de ani, este cercetat penal pentru escrocherie în proporții deosebit de mari, a anunțat joi, 10 septembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Pe 8 septembrie, o femeie de 54 de ani a fost sunată de un bărbat care i-a cerut date personale, sub pretextul livrării unui colet.

Ulterior, un alt bărbat s-ar fi prezentat drept polițist și i-ar fi spus că datele sale au ajuns la escroci.

„Sub acest pretext, i-ar fi cerut informații despre banii pe care îi păstra acasă și ar fi amenințat-o că, în caz contrar, ea și membrii familiei sale ar putea fi trași la răspundere. Suspecții au convins-o să pregătească 300 000 de lei și 8 500 de euro, despre care femeia le-ar fi comunicat că îi deține, spunându-i că banii urmau să fie verificați de persoane « autorizate » ”, a scris IGP.

Femeia a fost ținută câteva ore în convorbire telefonică, însă a reușit să sesizeze Poliția.

La întâlnire, bărbatul a fost reținut în flagrant pentru 72 de ore.