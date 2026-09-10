Un ucrainean, reținut după ce ar fi încercat să obțină 300 de mii de lei și 8500 de euro de la o femeie prin escrocherie
Un cetățean ucrainean, în vârstă de 35 de ani, este cercetat penal pentru escrocherie în proporții deosebit de mari, a anunțat joi, 10 septembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Pe 8 septembrie, o femeie de 54 de ani a fost sunată de un bărbat care i-a cerut date personale, sub pretextul livrării unui colet.
Ulterior, un alt bărbat s-ar fi prezentat drept polițist și i-ar fi spus că datele sale au ajuns la escroci.
„Sub acest pretext, i-ar fi cerut informații despre banii pe care îi păstra acasă și ar fi amenințat-o că, în caz contrar, ea și membrii familiei sale ar putea fi trași la răspundere.
Suspecții au convins-o să pregătească 300 000 de lei și 8 500 de euro, despre care femeia le-ar fi comunicat că îi deține, spunându-i că banii urmau să fie verificați de persoane
«autorizate
»”, a scris IGP.
Femeia a fost ținută câteva ore în convorbire telefonică, însă a reușit să sesizeze Poliția.
La întâlnire, bărbatul a fost reținut în flagrant pentru 72 de ore.
„Poliția recomandă: Nu divulgați date personale și informații despre banii pe care îi dețineți. Dacă sunteți contactați de persoane care pretind că sunt polițiști sau reprezentanți ai altor instituții și vă solicită bani, întrerupeți apelul și sunați imediat la 112.”