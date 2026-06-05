Un tânăr din Sagaidac a fost reținut 72 de ore, fiind suspectat că și-ar fi omorât mama

Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că polițiștii din Cimișlia investighează circumstanțele unei crime în satul Sagaidac, victima fiind o femeie de 70 de ani. Cazul a avut loc pe 4 iunie, iar principalul suspect este fiul victimei, care a fost reținut pentru 72 de ore.

Concluziile preliminare ale medicului legist indică faptul că femeia avea multiple leziuni corporale grave care au contribuit direct la deces.

„Anchetatorii au stabilit că, în seara de 4 iunie, în timpul unui conflict domestic pe fonul consumului de alcool, fiul acesteia, cu vârsta de 36 de ani, ar fi agresat-o cu pumnii și picioarele. Suspectul, care are antecedente penale, a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul Inspectoratului de Poliție Cimișlia”, comunică IGP.

A fost deschis un dosar penal pentru omor intenționat asupra unui membru de familie. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 20 de ani sau detenție pe viață.

Ancheta este în desfășurare pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.