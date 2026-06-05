Cod galben de instabilitate atmosferică și ploi abundente în weekend

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a emis cod galben de instabilitate atmosferică, referindu-se în special la descărcări electrice. Un alt cod galben emis de AMM vineri, 5 iunie, anunță ploi însemnate cantitativ.

Codul galben de instabilitate atmosferică este valabil pentru sâmbătă, 6 iunie, în intervalul orelor 13:00 – 23:00.

„Pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–30 l/m²) cu grindină și vijelii în rafale de până la 15–20 de metri pe secundă”, potrivit AMM.

Codul galben de ploi însemnate cantitativ este valabil pentru duminică, 7 iunie, pentru întreaga zi.

„Pe arii extinse va ploua, periodic averse puternice (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15–45 l/m²). Izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice”, transmite AMM.

Avertizările meteo sunt valabile pentru întreg teritoriul R. Moldova, conform hărții oficiale emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu.