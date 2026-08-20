Un tânăr de 19 ani a devenit victima escrocilor și a pierdut 107 595 de lei. Cazul a avut loc în iunie, dar a fost raportat abia acum

În ultimele 24 de ore, Poliția nu a înregistrat cazuri noi de fraudă telefonică, Totuși, cinci cazuri comise anterior au fost raportate de victime abia acum. Prejudiciul total se estimează la 184 995 de lei, potrivit unui comunicat al Poliției din 20 august. Totodată, au fost raportate 92 de tentative de escrocherie.

Într-un caz de escrocherie, care a avut loc în Chișinău pe 24 iunie, victima, un tânăr de 19 ani, a fost contactat telefonic de persoane necunoscute care, sub pretextul obținerii unui câștig în urma unei investiții pe o platformǎ, au însușit de la victimă, printr-un transfer bancar, suma de 107 595 de lei, bani proveniți din economiile proprii.

În context, Poliția a venit repetat către cetățeni cu îndemnul de a fi vigilenți.