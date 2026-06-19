14 sesizări privind fraude telefonice în ultimele 24 de ore. Prejudiciul estimat este de 3 milioane de lei

În ultimele 24 de ore, oamenii legii a înregistrat 14 sesizări privind fraude telefonice, prejudiciul total estimat fiind de aproximativ 3 milioane de lei, a anunțat vineri, 19 iunie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

O fraudă a fost comisă pe parcursul zilei de 18 iunie, iar celelalte cazuri s-au produs anterior, fiind raportate ulterior de către victime.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 200 de tentative de escrocherie, „ceea ce demonstrează cât de importantă este informarea și reacția promptă în fața acestor infracțiuni”.

Conform IGP, cea mai frecventă schemă de fraudă potrivit IGP este investiții online și platforme de tip FXPRO – „una dintre cele mai profitabile metode pentru infractori”. Fals reprezentant al Băncii Naționale a Moldovei, al Poliției – victimele sunt convinse să transfere bani sub pretextul „protejării conturilor bancare”. Moldcell, EVO și alți operatori telecom – infractorii încearcă să obțină acces la conturi și aplicații. „Accident cu o rudă implicată” și curieri – victimele sunt determinate să predea bani în numerar. Credite fictive și impersonarea autorităților publice.