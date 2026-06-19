Mai multe rute de troleibuz vor circula în baza unui program prelungit în seara zilei de 19 iunie

Vineri, 19 iunie 2026, programul de activitate al rutelor de troleibuz nr. 2, 3, 10, 22, 24 și 25, va fi prelungit până la ora 01:30, informează Primăria Municipiului Chișinău.

„Măsura este luată de Regia Transport Electric Chișinău pentru a asigura deplasarea participanților post eveniment Balul Absolvenților 2026”, conform Primăriei.

Prin intermediul unor curse speciale a căror troleibuze vor staționa pe str. A. Pușkin, tronson cuprins între str. A. Mateevici și str. M. Kogălniceanu și vor circula după cum urmează:

spre sectorul Botanica (pe traseul rutei nr.2, nr. 22);

spre sectorul Buiucani (pe traseul rutei nr.3);

spre sectorul Râșcani (pe traseul rutei nr.10);

spre sectorul Ciocana (pe traseul rutei nr.12, nr. 24);

spre cartierul „Poșta Veche” (pe traseul rutei nr.25);

Rutele de troleibuz vor circula cu un interval de așteptare de circa 15-20 minute.

Petiție lansată online după anunțul lui Ion Ceban despre „cel mai mare show de artificii”

ZdG a scris anterior despre o petiție online lansată pe 12 iunie, în care se solicită Primăriei municipiului Chișinău să renunțe la organizarea focurilor de artificii anunțate de primarul Ion Ceban pentru data de 19 iunie 2026, în cadrul Zilei Absolvenților. Potrivit lui Ceban, în cadrul evenimentului se vor lansa „cele mai mari focuri de artificii din istoria țării”.

Totodată, Primăria a venit cu un mesaj în care a scris că „este nedumerită de faptul că unii se arată deranjați de anunțul cu privire la focurile de artificii, ținând cont că acestea sunt permise în toată Europa la evenimentele publice organizate”.

Astfel, organizația non-guvernamentală Primăria Mea a solicitat anularea focurilor de artificii planificate pentru 19 iunie, publicarea costurilor, a sursei de finanțare a evenimentului și adoptarea unor forme de celebrare mai prietenoase cu comunitatea și mediul.

Potrivit petiției, focurile de artificii produc poluare fonică și a aerului, afectează animalele domestice și sălbatice și creează disconfort pentru numeroși locuitori ai orașului.