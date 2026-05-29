Autoritățile de la Chișinău condamnă „atacul rusesc cu dronă asupra orașului Galați”: „Încă o dovadă a faptului că războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei afectează întreaga regiune și pune în pericol vieți omenești”

„Condamn cu fermitate atacul rusesc cu dronă care a lovit civili români în propriile locuințe, la Galați”, a transmis președinta Maia Sandu în dimineața zilei de vineri, 29 mai. La ora 09:30, șeful interimar al Guvernului de la București, Ilie Bolojan, trebuia să-și înceapă vizita în R. Moldova cu o întâlnire cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. La ora 11:00, șefa statului urma să aibă o întrevedere cu prim-ministrul român.

„Este încă o dovadă a faptului că războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei afectează întreaga regiune și pune în pericol vieți omenești. În aceste momente, suntem solidari cu România, iar Europa trebuie să rămână unită și fermă în apărarea păcii, securității și valorilor democratice”, a scris președinta pe rețelele de socializare.

Și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a publicat un mesaj de condamnare.

„Condamnăm în cei mai duri termeni atacul rusesc cu dronă asupra orașului Galați din România. Este un act grav și inadmisibil. Rusia a lovit direct teritoriul României, un stat vecin, prieten al Republicii Moldova și partener apropiat al cetățenilor noștri. Acest atac ne amintește, încă o dată, că războiul nu este departe. El este la hotarul nostru, pune în pericol vieți omenești și amenință securitatea întregii Europe. Rusia nu aduce pace, stabilitate sau siguranță. Rusia aduce frică, distrugere și suferință. Suntem în solidaritate deplină cu România, cu autoritățile române și cu locuitorii orașului Galați. Gândurile noastre sunt alături de cei care au avut de suferit. Le dorim însănătoșire grabnică și multă putere”, a transmis Grosu.

Totodată, premierul Alexandru Muntenau a comunicat că „acest incident, petrecut la mică distanță de granița cu Republica Moldova, ne reamintește în mod clar că riscurile generate de războiul declanșat de Rusia sunt reale și rămân periculos de aproape de regiunea noastră”.

We condemn in the strongest terms the reckless actions that led to a russian drone hitting a residential building in Galați.



Our thoughts are with those affected, and we stand in solidarity with Romania.



This incident, only a short distance from the border of the Republic of… — Alexandru Munteanu (@AlexMunteanuMD) May 29, 2026

Două persoane au fost rănite după ce o dronă a lovit un bloc din Galați. Este vorba despre o femeie în vârstă de 51 de ani și un copil de 14 ani, care se aflau în apartamentul de la etajul 10, situat direct sub locul impactului.

Deși drona a lovit plafonul blocului (zona casei liftului) și nu apartamentul direct, suflul exploziei a afectat locuința celor doi. Victimele au reușit să se evacueze singure, fiind ulterior transportate la spital cu traumatisme și arsuri minore.