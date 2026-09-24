Un nou acord pentru podul peste Prut de la Ungheni, ratificat de Parlament

Parlamentul a ratificat Acordul dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul României privind construirea, exploatarea, întreținerea și repararea infrastructurilor de transport de interes strategic din cele două state. Acordul a fost elaborat în contextul conectării rețelei de drumuri din R. Moldova la rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T), dar și al implementării controlului coordonat la trecerea frontierei de stat în punctul amplasat pe teritoriul României.

Noul document va înlocui Acordul încheiat în 2022 între cele două state, care reglementa exploatarea, întreținerea și repararea podului rutier de frontieră peste râul Prut, dintre localitățile Ungheni din R. Moldova și Ungheni din România.

„Necesitatea unui nou acord a apărut în timpul implementării proiectului de construcție a podului, când au fost identificate noi oportunități pentru dezvoltarea infrastructurii. Printre acestea se numără modificarea modului de realizare a controlului la trecerea frontierei și posibilitatea extinderii finanțării preferențiale a proiectului de către Uniunea Europeană”, a precizat Parlamentul.

Astfel, proiectul include și construcția ultimului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni, pe sectorul Iași – Ungheni, pe teritoriul României, precum și a primului sector de autostradă Ungheni – Chișinău – Odesa, pe teritoriul Republicii Moldova. În proiect este inclus și terminalul intermodal feroviar Berești.

Potrivit Acordului, Guvernul României va asigura finanțarea construcției podului și a infrastructurii conexe, a punctului de trecere a frontierei amplasat pe teritoriul României, precum și a altor elemente de infrastructură prevăzute în document, inclusiv a unor investiții amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

Valoarea estimativă a acestor investiții este de 56 de milioane de euro.

La rândul său, potrivit Legislativului, Guvernul R. Moldova va finanța construcția sectorului de autostradă dintre culeea podului peste râul Prut și drumul național R16. Sectorul va avea o lungime de aproximativ 0,5 kilometri, iar investițiile necesare sunt estimate la 5 milioane de euro.

Lucrările urmează să fie implementate până la sfârșitul anului 2030.