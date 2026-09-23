„Deficiențele sunt sistemice”: Ministerul Sănătății a finalizat verificările la Agenția Medicamentului, după o investigație privind calitatea dispozitivelor medicale și numirea ilegală în funcție a șefei instituției

Ministerul Sănătății a finalizat controlul tematic la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) privind înregistrarea și supravegherea dispozitivelor medicale. Concluzia principală, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, este că deficiențele „nu țin de un singur episod sau de o singură conducere”, ci „sunt sistemice și s-au acumulat în timp”.

Controlul a identificat patru probleme strategice:

securitatea Registrului de stat, în care au fost operate modificări printr-un cont tehnic comun, fără jurnalizare nominală; incidentul a fost sesizat de AMDM și se află în investigare;

capacitatea de examinare, insuficientă în raport cu volumul: numărul dosarelor a crescut de peste patru ori, iar la 31 martie 2026 figurau 1222 de dosare neexaminate;

delimitarea insuficientă dintre înregistrare și achizițiile publice;

un sistem de vigilență predominant reactiv.

Separat, cazul măștilor de oxigen a arătat că instituțiile medicale nu verifică producătorul și lotul la recepția produselor. Din acest motiv, Ministerul Sănătății a decis că această verificare va deveni obligatorie pentru instituțiile beneficiare.

Totodată, Ministerul Sănătății susține că dispozitivele medicale aflate pe piață, inclusiv cateterele intravenoase, sunt autorizate legal. „Orice eventuală măsură nouă se va baza exclusiv pe date documentate pe producător și lot”, a menționat instituția.

Ministerul a precozat că a stabilit un plan de măsuri obligatorii, cu termene și indicatori de rezultat, iar peste 40 de zile lucrătoare va verifica executarea acestora.

„Scopul nu este identificarea unui singur vinovat, ci un sistem în care fiecare dispozitiv medical este evaluat trasabil, independent și la timp”, a declarat ministrul sănătății, Alexandru Gasnaș.

Ministerul Sănătății a dispus un control la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) în urma informațiilor apărute publicate de Jurnal.md, precum că instituțiile medicale sunt aprovizionate în prezent cu catetere intravenoase de o calitate atât de proastă, încât, uneori, sunt folosite mai multe pentru o singură injecție.

De asemenea, Jurnal.md a constatat că până și numirea de către Guvernul Recean a Iulianei Albu la șefia AMDM s-ar fi făcut contrar legii, în vara anului trecut, când consilier al premierului în domeniul sănătății era actualul ministru al Sănătății, Alexandru Gasnaș.