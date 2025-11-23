Un microbuz înmatriculat în R. Moldova, cu 18 pasageri la bord, a luat foc în județul Bacău

Un microbuz în care se aflau 18 pasageri din R. Moldova a luat foc, duminică dimineața, 23 noiembrie, pe DN 11A, în județul Bacău. Oamenii au reușit să se evacueze la timp. Circulația între Adjud și Bârlad este oprită pe un sens, potrivit agenției Mediafax.ro.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, un microbuz de transport persoane, în care se aflau 18 pasageri din R. Moldova, a luat foc în mers.

Incendiul s-a produs pe DN 11A Adjud- Bârlad, între localitățile Huruiești și Homocea, din județul Bacău.

Toți pasagerii au reușit să iasă din microbuz la timp, fără a suferi leziuni.

Pompierii au acționat rapid pentru lichidarea incendiului. Traficul rutier este restricționat pe sensul de mers spre Bârlad, circulându-se alternativ pe celălalt fir.