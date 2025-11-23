OAMENI Somelierul din Domulgeni care a intrat în Cartea Recordurilor la 19 ani. Acum gestionează un local de vinuri în Danemarca

Daniel Frumusachi este un tânăr din R. Moldova, stabilit în prezent în Danemarca, care a reușit să intre în Cartea Recordurilor Guinness pe când avea doar 19 ani, pentru că a reușit să deschidă cel mai rapid sticle de spumant. În același timp, Daniel este și unul dintre cei mai tineri somelieri din R. Moldova. La Copenhaga are propriul wine bar, unde promovează vinuri din diferite țări, inclusiv din Republica Moldova. Spune că s-a adaptat rapid la societatea daneză, pe care o admiră pentru simplitatea oamenilor, respectul față de spațiul personal și lipsa prejudecăților.

„Cel mai important lucru care-mi place în Danemarca și urăsc în Moldova este că oamenii aici nu te judecă după cum arăți, după ce mașină ai, ce haine porți pe tine și ce fel de ceas ai pe mână. Chiar și în business, oamenii nu-și pun piedici, nu sunt concurenți”, explică tânărul.

Cel mai tânăr somelier din R. Moldova

Daniel are acum 25 de ani. Este originar din satul Domulgeni, raionul Florești, localitate cunoscută pentru „cele mai bune afumături din R. Moldova”, în opinia lui. A copilărit în sat, iar după gimnaziu a decis să-și continue studiile în capitală. Deși familia îl vedea student la medicină, IT sau o altă specialitate „mai nobilă”, susține tânărul, el a mers împotriva așteptărilor și a ales industria vinului. A studiat la Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Stăuceni, a susținut bacalaureatul, iar în anul IV a depus actele și la Universitatea Tehnică, tot în același domeniu. „A fost destul de complicat, dar aceasta m-a făcut puternic ca specialist”, spune Daniel.

Daniel Frumusachi, tânărul somelier care administrează un local de vinuri în Danemarca

Pasiunea pentru vinuri a început odată cu studiile de specialitate. Când a fost admis la colegiu, știa deja despre profesia de somelier. „E persoana care judecă și servește vinurile, care povestește despre vinuri, e ca un fel de traducător dintre consumator și producător”, menționează tânărul. La 18 ani a urmat primul său curs în acest domeniu, fiind cel mai tânăr din grupă. „Ulterior am înțeles că acea școală m-a acceptat ca pe un experiment – să vadă unde o să poată ajunge un tânăr de 18 ani care încă nu știa ce înseamnă vin și alcool”, își amintește Daniel. Mai târziu a urmat și alte cursuri suplimentare pentru a obține certificări europene.

Recordul Guinness la 19 ani

În 2019, având un an de experiență ca somelier, Daniel a reușit să intre în Cartea Recordurilor. „Mi-am dat seama de o chestie foarte interesantă despre R. Moldova – discriminarea de vârstă, care, din păcate, încă există. A fost piedica care mi-a creat dificultăți. Am mai înțeles că poți fi un specialist bun, să ai cunoștințe extraordinar de mari, dar dacă nu ești cunoscut, n-au niciun rol.” Tânărul a analizat recordurile din cartea Guinness și a ales tehnica sabrage – deschiderea la viteză a sticlelor de șampanie cu sabia.

„La 19 ani, instinctul de autoapărare, frica și riscul nu prea îl calculezi cum trebuie și de asta ești foarte curajos. N-aveam bani, aceasta a fost cea mai mare barieră. A trebuit să caut un sponsor, un partener și, iarăși, vârsta a fost o dificultate. Practic 99 la sută dintre producătorii de spumant cu care am cerut să discut m-au refuzat fără niciun motiv. Clar că motivul a fost: ce poți face tu la 19 ani? Un singur producător din R. Moldova, ultimul care era pe lista mea, mi-a dat undă verde”, își amintește acesta.

Au urmat pregătiri intense, iar pe 21 iunie 2019, a reușit să doboare recordul mondial, deschizând 49 de sticle în 30 de secunde. A încercat și recordul pentru un minut, timp în care a deschis 79 de sticle, dar acesta nu a fost validat.

„A fost foarte mare stres, mi-a luat mult timp pentru pregătiri, nu erau nici bani. Încearcă să organizezi o echipă pentru filmări, fotografii, ajutoare, logistică… Am avut mult noroc de prietenii care m-au ajutat, de oamenii buni care și-au oferit serviciile pe gratis ca să batem acest record. După asta am devenit viral. Au început diferite parteneriate, diferite colaborări, oferte pentru job, evenimente private.”

La 19 ani, Daniel a intrat în Cartea Recordurilor Guinness, deschizând 49 de sticle de spumant în 30 de secunde

„Motivul mutării în Danemarca a fost dragostea”

Daniel s-a mutat în Danemarca la 21 de ani, din motive personale. Povestește că iubita sa își dorea să studieze peste hotarele țării, iar el a propus Danemarca, pentru că avea acolo deja o ofertă de lucru la un wine bar (local specializat în servirea de vinuri, n.r.). „Eram îndrăgostit din cap până-n picioare și am decis să facem acest pas împreună. Motivul mutării în Danemarca a fost dragostea”, spune el. Consideră Danemarca o țară „fantastică”, îl impresionează societatea, structura și modul în care funcționează afacerile. Singura provocare majoră pentru el a fost limba – atât daneza, cât și engleza. Când s-a mutat, nu vorbea niciuna dintre ele.

„A fost dificil, dar în 2 luni am început să vorbesc engleza. În 5 luni am devenit manager al wine barului, iar în 9 luni l-am cumpărat”, mărturisește tânărul.

„Not Your Usual” – wine barul moldovenesc din Copenhaga

După ce a cumpărat barul, Daniel i-a schimbat complet conceptul. Spune că acesta anterior era un wine bar obișnuit, cu vinuri franceze, italiene și alte țări clasice, lucru pe care îl considera „plictisitor”. Împreună cu partenerul său de afaceri, Vasile Catan, a decis să creeze un concept bazat pe vinuri neobișnuite – de aici și numele barului, „Not Your Usual”, care ar însemna în traducere „Nu e localul tău de vin obișnuit”.

Barul nu mai are niciun vin din Franța, Italia sau Spania.

„La moment, avem vinuri doar din Europa de Est, Balcani, Orientul Mijlociu și puțin din Asia: România, Ungaria, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Grecia, Cipru, Liban, India. Oamenii apreciază foarte mult conceptul nostru nou. Nu este un bar care să fie plin de turiști, cu vinuri clasice, ieftine și plictisitoare. Majoritatea clienților noștri fac parte din generația tânără, pentru că sunt mai deschiși să guste ceva nou. Vârstnicii sunt mai conservatori ca și consumatori, nu sunt atât de deschiși să încerce ceva diferit.”

Localul ajuns în 2024 în Ghidul Star Wine List, fiind nominalizat cu „Steaua Roșie”

Localul a ajuns în 2024 în Ghidul Star Wine List, fiind nominalizat cu „Steaua Roșie” pentru calitatea meniului, deservire și atmosferă. „Acest ghid judecă restaurantele și barurile cu vinuri, judecă meniul vinurilor, deservirea și atmosfera. Steaua roșie înseamnă că noi avem ospitalitate foarte bună, meniul nostru de vinuri este la un nivel înalt, iar atmosfera este demnă ca să fie în acel ghid. Este un fel de recunoaștere în lumea vinului”, spune Daniel.

Viața în Danemarca și comparațiile cu R. Moldova

Daniel spune că în Danemarca este mult mai ușor să gestionezi o afacere decât în R. Moldova, în special datorită lipsei birocrației. „Nu ești atât de mult controlat de stat pentru că toți respectă legea”, spune el. Totuși, taxele sunt mult mai mari, ceea ce face ca un vin să coste de 10–15 ori mai mult decât în Moldova. El adaugă că în R. Moldova un astfel de business nu ar funcționa, deoarece consumatorii nu conștientizează că plătesc și pentru atmosferă, service sau pahare, nu doar pentru vin. Mărturisește că se regăsește mai mult în Danemarca. Îi este dor de familie, dar adoră simplitatea oamenilor, respectul pentru spațiul și timpul personal, precum și absența judecăților superficiale.

Tânărul spune că, deși în timpul apropiat nu are în plan să se întoarcă acasă, continuă să sprijine economia țării. „Chiar dacă suntem departe, noi susținem economia țării. Importăm și promovăm foarte mult vinul moldovenesc”, menționează Daniel.