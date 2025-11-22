Trei persoane au fost arestate pentru 30 de zile în dosarul contrabandei cu muniții, depistate în Vama Leușeni-Albița

Brokerul, conducătorul firmei de transport și administratorul companiei care ar fi comandat încărcătura, învinuiți de contrabandǎ cu arme, muniții şi dispozitive militare spre România, au fost arestați pentru 30 de zile. Anunțul a fost făcut, pe 22 noiembrie, de către Procuratura pentru Combaterea Criminalitǎții Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS).

La solicitarea procurorilor PCCOCS, judecǎtorul de instrucție a dispus continuarea investigării celor 3 în custodia statului pentru 30 de zile.

Șoferul camionului, cetățean al R. Moldova, a fost reținut de autoritǎțile din România, care au ridicat şi marfa de contrabandă, spun procurorii.

În jurul orei 1:30, pe 20 noiembrie, un cetățean al R. Moldova a ajuns la punctul de frontieră la volanul unui camion cu remorcă de tip container. În actele prezentate vameșilor, conform surselor ZdG, figura o încărcătură descrisă drept „elemente metalice”.

ZdG a dezvăluit că firma care ar fi gestionat tranzitul acestor bunuri este Societatea Comercială „S.P.-SOLAR SISTEM” SRL, înființată în 2004. Potrivit datelor publice, compania are trei angajați și este administrată de Victor Procudin. Fondatori sunt Veaceslav Pîrvu (90%) și Ninel Basailov (10%).

Directorul companiei de transport Veaceslav Pîrvu a fost adus în fața magistraților sâmbătă, 22 noiembrie. Întrebat de jurnaliști unde urma să fie dus armamentul și de unde a fost încărcat, acesta a răspuns: „Oameni buni, v-au aruncat niște oase, căutați carnea”.