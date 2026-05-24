„Acesta este un semnal clar de fraudă”. Recomandările BNM pentru a nu deveni victimele escrocheriilor financiare

În contextul în care tot mai multe persoane devin victime ale escrocheriilor prin telefon sau SMS, Banca Națională a Moldovei (BNM) vine cu un șir de recomandări pentru cetățeni. BNM recomandă să fim atenți și să ne informăm doar din surse oficiale.

„Nu acceptați să contractați un credit, să transmiteți coduri primite prin SMS sau să faceți transferuri de bani la solicitarea unei persoane care vă spune, prin telefon sau mesaje, că banii dumneavoastră ar fi în pericol, că trebuie „protejați” ori mutați într-un „cont sigur”. Acesta este un semnal clar de fraudă!”, atenționează Banca Națională a Moldovei într-un comunicat.

Banca Națională a Moldovei subliniază că nici BNM, nici băncile comerciale, nici Poliția și instituțiile publice nu cer prin telefon sau mesaje coduri, parole, date de card și nu solicită transferuri de bani pentru „protejarea” contului.

BNM îndeamnă:

Închideți apelul.

Nu transmiteți date bancare.

Verificați informația doar prin surse oficiale: banca la care vă deserviți, Poliția sau instituția vizată.

Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 înregistrează zilnic până la 250 de apeluri din partea cetățenilor contactați de persoane necunoscute care încearcă să obțină bani, date bancare sau informații personale prin înșelăciune și intimidare.

Escrocii comunică frecvent în limba rusă și adoptă un comportament agresiv, amenințător sau manipulator pentru a speria victimele, avertizează reprezentanții Serviciului 112. Aceștia se prezintă drept angajați ai băncilor, reprezentanți ai Poliției, ai „poliției cibernetice” sau ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), angajați ai Moldtelecom, Orange sau ai altor operatori, reprezentanți ai rețelelor electrice, curieri ori angajați ai magazinelor online.

Cele mai mari sume pierdute de victime au constituit 800 de mii de lei și 600 de mii de lei, iar în șase cazuri, victimele au transmis escrocilor bani în numerar. Conform IGP, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 214 de tentative de fraudă.