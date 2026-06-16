Un expert în inspecția tehnică auto din Vulcănești, bănuit de prejudicierea statului cu peste 600 de mii de lei, a fost reținut de CNA pentru 72 de ore

Un expert în inspecția tehnică periodică a autovehiculelor a fost reținut de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Cahul, marți, 16 iunie. Acesta este suspectat că și-ar fi însușit ilegal sume achitate de proprietarii mașinilor pentru taxa de folosire a drumurilor, prejudiciul estimat depășind 600 de mii de lei, potrivit unui comunicat al CNA.

Potrivit datelor preliminare ale urmăririi penale, bănuitul activa în calitate de expert în inspecție tehnică periodică în cadrul unui operator autorizat din Vulcănești și, profitând de funcția deținută, ar fi însușit mijloacele financiare achitate de contribuabili pentru taxa de utilizare a drumurilor.

„Astăzi, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul bănuitului, în urma cărora au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator”, anunță CNA.

În prezent, investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate în schemă.

Persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.