16 ani de închisoare pentru tânărul de 23 de ani care și-a ucis mama în urma unui conflict

Tânărul de 23 de ani, care și-a omorât intenționat mama a fost condamnat la 16 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis, anunță marți, 16 iunie, Procuratura Generală (PG). Victima, mama inculpatului, era profesoară la clasele primare.

Potrivit informațiilor, faptă a fost comisă în noaptea de 17 iulie 2025, la domiciliul acestorai.

„Între inculpat și victimă existau de mai mult timp relații tensionate și conflicte familiale legate de aspecte ce țineau de viața personală a inculpatului. În urma conflictului, inculpatul a luat un cuțit de bucătărie și i-a aplicat mamei sale o lovitură în regiunea toracică, provocându-i vătămări corporale grave, incompatibile cu viața. În urma leziunilor suferite, victima a decedat”, a scris PG.

După comiterea infracțiunii, în acea noapte, inculpatul a transmis mesaje unei persoane apropiate, făcând referire la cele întâmplate, însă acestea nu au fost inițial luate în serios, fiind considerate o glumă.

Ulterior, după ce apropiații nu au mai reușit să ia legătura cu acesta, s-au deplasat la domiciliul inculpatului, însă nimeni nu a răspuns. Aceștia au continuat să îl contacteze telefonic, însă fără rezultat. Într-un final, la fața locului a intervenit organele de drept și serviciile specializate.

În momentul în care polițiștii au încercat să pătrundă în apartamentul în care a avut loc infracțiunea, situat într-un bloc locativ din Chișinău, inculpatul a refuzat să deschidă ușa.

„În aceste circumstanțe, în încercarea de a se eschiva de la răspundere, acesta a sărit de la geamul apartamentului situat la etajul IV al blocului de locuit, suferind multiple traumatisme. Ulterior, tânărul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru acordarea asistenței medicale specializate.”

În cadrul procesului penal, acesta nu și-a recunoscut vina în comiterea infracțiunii.

Procuratura menționează că până la pronunțarea unei hotărâri definitive, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru.