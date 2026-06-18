Un deputat anunță că ar putea depune o plângere penală în urma investigației ZdG despre controversele din CV-ul și activitatea lui Dumitru Vangheli

Deputatul Dinu Plîngău a anunțat că va depune o plângere penală pentru a fi elucidate toate circumstanțele angajării lui Dumitru Vangheli în calitate de șef al Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, după ce ZdG a scris despre informațiile false din CV-ul cu care acesta a câștigat funcția.

Într-o postare pe Facebook, Plîngău a scris că situația de la Moldatsa „este atât de stupidă și revoltătoare, încât o simplă demisie nu este suficientă”.

„În cazul în care Procuratura nu se va autosesiza, voi depune o plângere penală pentru a fi elucidate toate circumstanțele acestor angajări și falsurilor prezentate de acest director la angajare. Consider că atât el, cât și partenera lui trebuie să întoarcă și toți banii pe care statul i-a cheltuit pentru salarii și acele bonusuri salariale cosmice”, se arată în postarea parlamentarului.

Potrivit investigației ZdG, Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii avia din lume.

Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de ZdG, inclusiv de la Air Canada. „Dumneavoastră înțelegeți că sunt misiuni secrete, pe care n-o să vi le dezvăluie dumneavoastră, că nu sunteți servicii secrete”, a argumentat Vangheli neconformitățile din CV, la solicitarea ZdG.

Ajuns în funcția de șef interimar al unei întreprinderi-cheie a statului în august 2024, și-a angajat iubita la întreprindere chiar pe 14 februarie, la circa șase luni după preluarea funcției, iar ulterior a promovat-o.

În această perioadă a angajat și alte persoane, inclusiv pe un fost judecător care nu a trecut de două ori evaluarea externă a integrității. Totodată, a majorat salariile în cadrul întreprinderii, astfel că în 2025, mai mulți șefi au indicat salarii care variază în jurul a 100 de mii de lei lunar. Imediat după ce a câștigat concursul, a donat pentru partidul de guvernare. Pe lângă salariu, în 2024, Vangheli a beneficiat de plăți pe care predecesorii săi nu le-au primit – o „primă de sărbătoare” în valoare de 99 de mii de lei și un „supliment pentru intensitatea muncii” în valoare de 39 de mii de lei.

După publicarea investigației, Dumitru Vangheli a fost suspendat din funcție. Despre acest lucru a anunțat joi, 18 iunie, APP.