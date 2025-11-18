Un blogger uzbec, care a primit azil politic în R. Moldova, acuză că șoferul unei companii încearcă să-l estorcheze de 500 de euro. Șoferul susține însă că banii i-ar fi dat unor polițiști din România „pentru ca să mergem mai departe”

Un cetățean al Uzbekistanului, Asliddin Kamalov, care a primit în acest an azil politic în R. Moldova, fiind urmărit penal în țara de baștină pentru că aducea critici autorităților din Uzbekistan, acuză o companie de transport din R. Moldova și pe șoferul acesteia că ar încerca să‑l estorcheze de 500 de euro.

Șoferul acuzat susține că banii pe care-i cere de la cetățeanul din Uzbekistan i-ar fi unor polițiști români care au găsit actele lui Kamalov în timpul unor verificări. „Echipa mobilă de la vamă a solicitat să vină poliția, pentru că erau acte în colect. Până la urmă, ei n-au întocmit niciun act, ne-au dat voie să plecăm, dar s-a plătit o sumă de bani pentru ca să mergem mai departe. Nu vă pot spune ce sumă”, susține șoferul.

Asliddin Kamalov este un blogger din Uzbekistan. El este în vizorul autorităților din țara sa pentru criticele aduse conducerii țării. Kamalov a fugit în Dubai, iar după ce a fost aproape să fie extrădat în Uzbekistan, acesta a reușit să primească azil politic în R. Moldova. El afirmă că ulterior a plecat în Germania, iar în R. Moldova au rămas actele sale și câteva dintre lucrurile sale. Așa că l-a rugat pe un prieten să i le transmită prin intermediul unei curse regulate R. Moldova – Germania. Dar, actele sale nu au ajuns la destinație.

„Șoferul probabil a văzut că documentele sunt din Uzbekistan și ar fi presupus că sunt imigrant ilegal și ar putea face bani pe seama mea”

Asliddin Kamalov spune că în coletul transmis prin intermediul cursei Chișinău – Dortmund erau pașaportul său uzbec și diploma de bacalaureat, un laptop, dar și alte lucruri personale. Conform acestuia, prietenul său din Chișinău s-a înțeles cu șoferul autocarului ca banii pentru colet, 30 de euro, să fie plătiți la destinație, în orașul german, Dortmund. Doar că, atunci când a mers să ridice coletul, a avut o surpriză.

„În timpul cursei, am fost sunat de șofer, care mi-a spus că poliția de frontieră din România l-a oprit, a verificat bagajul meu, a luat pașaportul meu și că aceștia cer 500 de euro. Eu i-am spus să nu achite nimic, să-i dea un document oficial de la poliție și să-mi aducă documentul, pentru ca eu mai departe să merg la autoritățile din România să văd care este situația. El mi-a spus că totul se va rezolva și a închis telefonul. Ajuns la destinație el avea pașaportul meu și geanta. Dorind să achit pentru colect, așa cum s-a înțeles prietenul meu în Moldova, el mi-a zis că întâi trebuie să-i dau 500 de euro pentru pașaport, iar careva documente sau acte de la poliția de frontieră română el nu avea la el. Eu am refuzat să-i dau acești bani”, a precizat Asliddin Kamol, într-o discuție cu ZdG.

Kamalov spune că s-a adresat poliției locale și că ar fi fost deschis un dosar penal. „Documentele mele se află acum la șofer. În acest an am primit azil politic în R. Moldova. Am buletin de identitate pentru refugiați și document de călătorie, conform Convenției de la Geneva. Șoferul, probabil, a văzut că documentele sunt din Uzbekistan și ar fi presupus că sunt imigrant ilegal și ar putea face bani pe seama mea. La șofer se află un laptop, diploma de bacalaureat, pașaportul uzbec și legitimație de presă, totul e la el. Evident, aceste documente nu le pot reface, pentru că nu mă pot întoarce în Uzbekistan. În Uzbekistan pot fi nu că trimis în închisoare, dar chiar ucis din cauza problemelor mele cu familia președintelui”, a declarat Kamalov pentru ZdG.

„S-a plătit o sumă de bani pentru ca să mergem mai departe. Nu vă pot spune ce sumă”

ZdG l-a contactat pe șoferul care i-a livrat coletul. Acesta s-a prezentat drept „Alexandru” și a argumentat de ce a cerut o sumă de bani de la cetățeanul uzbec.

„Noi am preluat coletul la Chișinău, nu când s-au îmbarcat pasagerii, dar când deja ne-am pornit. Ne-a ajuns din spate. Am întrebat persoana care a transmis coletul ce este înăuntru, fără să facem vreun control vizual. Acesta a spus că sunt haine, un calculator și altceva nimic. Pe drum, în România, după ce am trecut vama, echipa mobilă de la vamă ne-a oprit și a făcut controlul de rutină și au depistat acte în coletul dat. Echipa mobilă de la vamă a solicitat să vină poliția, pentru că erau acte în colect. Până la urmă, ei n-au întocmit niciun act, ne-au dat voie să plecăm, dar s-a plătit o sumă de bani pentru ca să mergem mai departe. Nu vă pot spune ce sumă. Ajungând la destinație am spus că actele se transmit numai prin procură, care se dă la șofer sau însoțitoarea de bord. Lucru care nu s-a făcut. Eu am spus persoanei să achite și după va primi și coletul împreună cu actele. Coletul dacă nu se achită, el se restituie înapoi în Moldova”, a declarat acesta.

Întrebat de ZdG ce sumă de bani ar fi plătit autorităților române, șoferul a spus că „chestiile acestea eu nu le discut”. La fel, șoferul a refuzat să spună cât a costat livrarea coletului.

Ziarul de Gardă a constatat că agenția de transport care deține autocarul este 307Calator.md. Drept administrator al firmei s-a prezentat Vladimir Nemțanu, care administrează și firmele „Gorsevit-Trans” SRL, companie licențiată pentru construcții și transport auto de călători în folos public. Nemțanu deține și compania „Magda-Tur”, cea care gestionează parcarea specială, acolo unde se transportă mașinile parcate ilegal în capitală.

Vladimir Nemțanu, deși a discutat cu reporterul ZdG și a respins acuzațiile aduse, a refuzat să fie publicată discuția.

ZdG a transmis organelor de drept române o solicitare de informații cu privire la acest caz. Am solicitat să ni se spună dacă autocarul a fost vizat de acțiuni ale poliției sau ale vameșilor români, dar până la publicarea articolului nu am primit un răspuns.

„Ce probleme ai cu ginerele președintelui Uzbekistanului”?

Cetățeanul uzbec, Asliddin Kamol spune că de profesie este jurist și că a lucrat în mai multe structuri de stat, inclusiv, în Parlamentul din Uzbekistan. Ulterior, acesta a conlucrat cu un jurnalist local, Abdukodir Muminov, care acum este condamnat la șapte ani de închisoare.

Activiștii uzbeci pentru drepturile omului susțin că Muminov a fost închis pentru investigațiile sale privind afacerile ginerilor președintelui uzbec, Shavkat Mirziyoyev. Otabek Umarov, ginerele celei mai mici fiice a lui Shavkat Mirziyoyev, a fost implicat în mai multe scandaluri în Uzbekistan în ultimii ani. Cel mai recent a implicat compania sa care a cumpărat terenuri într-o zonă prestigioasă din Tașkent și a planificat să construiască pe acestea un complex rezidențial de lux. Anturajul lui Mirziyoyev nu a dezvăluit sursa de finanțare a lui Umarov pentru acest proiect.

După arestarea lui Muminov, Asliddin Kamalov a părăsit Uzbekistanul din motive de siguranță.

El a fost reținut pe aeroportul din Dubai pe 13 octombrie 2024, probabil la cererea Uzbekistanului, deși Tașkentul a negat oficial acest lucru. În octombrie 2024, Kamalov a declarat că serviciile de securitate uzbece și personal Otabek Umarov, ginerele președintelui Uzbekistanului, Shavkat Mirziyoyev, s-au aflat în spatele reținerii sale. El a făcut această declarație într-un interviu acordat serviciului uzbec al Radio Europa Liberă.

Prietenii lui Kamalov din Dubai s-au dus la aeroport și s-au întâlnit cu ofițerii de securitate, care le-au spus că doar au verificat documentele lui Kamalov și l-au eliberat. Cu toate acestea, Kamalov a declarat că forțele de securitate locale l-au interogat timp de cinci zile, iar serviciul uzbec al Radio Europa Liberă, citând surse din forțele de ordine uzbece, a raportat că acesta urma să fie extrădat în țara sa natală. Potrivit sursei publicației, „există o probabilitate mare” ca Asliddin Kamalov să fi fost reținut pentru declarații critice pe rețelele de socializare.

„Mi-au spus deschis că Uzbekistanul a cerut extrădarea mea până la sfârșit și că acest lucru i-a pus într-o situație dificilă”, a povestit Asliddin. „Anchetatorii mi-au spus: «Văd că ești o persoană foarte inteligentă. Vreau să te pun mai multe întrebări, așa că ascultă cu atenție. Ce probleme ai cu ginerele mai mic al președintelui Uzbekistanului, Otabek Umarov?». Numele lui Otabek Umarov nu fusese menționat niciodată înainte. I-am spus anchetatorului: «Nu am probleme cu Otabek Umarov». Anchetatorul m-a întrebat: «Ai spus ceva despre acest om?». Am răspuns: „Nu”, a spus Kamalov.