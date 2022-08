Automobilul unui veteran de război, blocat în vamă timp de 17 ani

Era anul 2005 când Nicolae Besedovschi a încercat să importe în R. Moldova un automobil din Olanda prin Vama Giurgiulești. Reprezentanții Serviciului Vamal au refuzat să permită vămuirea mașinii de model Volkswagen T4, pe motiv că aceasta, conform unor documente, ar fi fost fabricată în anul 1994. Conform legii care era în vigoare atunci, mașinile cu o vechime mai mare de 10 ani, nu puteau fi vămuite și înregistrate în R. Moldova.

Nicolae Besedovschi susține că, de fapt, automobilul a fost fabricat în anul 1995, conform altor documente pe care le deține, iar problema a apărut pentru că ar fi refuzat să dea mită unui vameș.

Automobilul se află și acum, după 17 ani, într-o parcare specială a Serviciului Vamal. În această perioadă, Nicolae Besedovschi a tot încercat, fără succes, să-și facă dreptate.

„Timp de 17 ani lupt cu acest caz, nu pot să descriu câtă energie și timp am pierdut”

Nicolae Besedovschi este veteran al războiului pentru independența și integritatea R. Moldova din anul 1992 și președintele Organizației obștești a veteranilor de război „Maica îndurerată”. Bărbatul ne-a povestit despre cele mai grele lupte din viața sa: cea de pe Nistru și cea cu Serviciul Vamal, care durează deja de 17 ani.

„Eu sunt fost polițist și am fost trimis prin ordin la luptele din anul 1992 pentru independența și integritatea R. Moldova. Și anume din considerentul că sunt fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) am fost categoric împotrivă să dau mită în anul 2005 reprezentanților Serviciului Vamal (SV). Am luptat pe primele linii ale frontului, inclusiv în Bender, ulterior primind meritul militar. După război, am mers peste hotare, deoarece nu-mi ajungeau bani. Am lucrat în domeniul construcțiilor, în Portugalia, pentru 3 euro per oră. După ce am agonisit niște bani, am procurat automobilul pentru suma de 7 mii de euro, având scop să transport cu el produse de panificație pentru magazine, la acel timp fiind o sursă bună de bani, plus având posibilitatea să rămân acasă. Ceea ce s-a întâmplat la vamă nu mi-a distrus doar planurile, dar toată viața ulterioară. Timp de 17 ani lupt cu acest caz. Nu pot să descriu câtă energie și timp am pierdut, care nu poate fi întors. La momentul actual sunt nevoit din nou să lucrez în construcții” , povestește Nicolae Besedovschi.