Un bărbat, trimis în judecată pentru contrabandă cu un arsenal de arme și explozibili. Riscă până la 17 ani de închisoare

Un bărbat de 42 de ani a fost trimis în judecată fiind învinuit de deținere ilegală și contrabandă cu arme, muniții, dispozitive militare și materiale explozive, a anunțat luni, 22 iunie, Procuratura Generală (PG).

Potrivit rechizitoriului, învinuitul, împreună cu alte persoane care sunt în curs de identificare, a organizat și a realizat în mod repetat introducerea ilegală pe teritoriul R. Moldova a unui arsenal considerabil de arme de foc, muniții, componente esențiale ale armelor, dispozitive militare și materiale explozive.

Conform materialelor cauzei, armamentul era introdus atât prin punctele de trecere a frontierei, cât și prin alte locuri decât cele destinate controlului vamal, fiind ascuns în locuri special amenajate pentru evitarea depistării.

Ulterior, armele și munițiile erau depozitate într-o debara situată într-un bloc locativ din sectorul Ciocana, municipiul Chișinău, aflată în posesia bărbatului și utilizată pentru păstrarea acestora în condiții clandestine.

În cadrul perchezițiilor efectuate de oamenii legii la data de 3 noiembrie 2025, au fost depistate și ridicate zeci de arme și mii de muniții, inclusiv arme de război și dispozitive explozive militare, mii de cartușe și proiectile pentru arme pneumatice.

De asemenea, au fost identificate și ridicate grenade reactive antitanc, 2 focoase pentru grenade de mână, precum și numeroase componente, accesorii și echipamente tactice destinate armelor de foc.

Potrivit concluziilor expertizelor judiciare balistice, majoritatea armelor și munițiilor ridicate erau funcționale și apte pentru utilizare conform destinației. Totodată, o parte dintre arme prezentau modificări artizanale, inclusiv retezarea țevilor, înlăturarea numerelor de identificare și adaptări pentru montarea amortizoarelor de sunet.

Conform concluziilor experților, armamentul, munițiile și accesoriile ridicate erau produse în mai multe state.

Bărbatul nu și-a recunoscut vina. Acesta se află în arest preventiv.

Dacă instanța îl va găsi vinovat, acuzatul riscă până la 17 ani de închisoare.

Bărbatul nu este la prima abatere de la lege, anterior fiind condamnat pentru huliganism.

Învinuitul beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.