Un angajat ai Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” a fost rănit printr-o împușcătură de un alt ofițer. IGP a precizat că acesta se află în afara oricărui pericol

Cu puțin timp în urmă, un ofiței ai Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” a rănit involuntar cu arma de dotare printr-o împușcătură un alt angajat al instituției, a informat miercuri, 24 iunie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

„În circumstanțe care urmează a fi stabilite, ofițerul de serviciu al brigăzii a efectuat o împușcătură involuntară din arma din dotare, iar în urma unui ricoșeu a fost rănit în zona gambei un angajat al instituției”, a scris IGP.

Persoanei i-a fost acordat imediat ajutor medical, „fiind exclus orice pericol pentru viață sau sănătate”.

Inspectoratul precizează că angajatul, arma căruia a fost implicată în incident, are peste 20 de ani de activitate și experiență în mânuirea armelor de foc.