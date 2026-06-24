Un angajat ai Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” a fost rănit printr-o împușcătură de un alt ofițer. IGP a precizat că acesta se află în afara oricărui pericol
Cu puțin timp în urmă, un ofiței ai Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” a rănit involuntar cu arma de dotare printr-o împușcătură un alt angajat al instituției, a informat miercuri, 24 iunie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).
„În circumstanțe care urmează a fi stabilite, ofițerul de serviciu al brigăzii a efectuat o împușcătură involuntară din arma din dotare, iar în urma unui ricoșeu a fost rănit în zona gambei un angajat al instituției”, a scris IGP.
Persoanei i-a fost acordat imediat ajutor medical, „fiind exclus orice pericol pentru viață sau sănătate”.
Inspectoratul precizează că angajatul, arma căruia a fost implicată în incident, are peste 20 de ani de activitate și experiență în mânuirea armelor de foc.
„Cazul este examinat prin prisma unei anchete, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, conform competenței fiind sesizată și Procuratura.”