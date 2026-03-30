Un an de „ședințe întrerupte” sau care nu au avut loc. Ce se întâmplă cu dosarul în care Veaceslav Platon este învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari?

De mai bine de un an, din data de 3 martie 2025, ședințele de judecată în care este examinată cauza penală în care Veaceslav Platon este acuzat de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari sunt întrerupte sau nu au loc.

Într-un răspuns oferit ZdG, la o solicitare de informații, Judecătoria Chișinău a specificat că amânarea ultimelor ședințe de judecată a fost determinată „de motive obiective, inclusiv absența unui apărător aflat în concediu medical, precum și neprezentarea unor martori citați pentru audiere ori alte motive justificate invocate de participanții la proces”.

Conform învinuirilor aduse de procurori, Veaceslav Platon fiind gestionar și beneficiar al unor companii, având intenția de a sustrage mijloace financiare de la Banca de Economii SA, a săvârșit infracțiunea de escrocherie și infracțiunea de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Urmărirea penală pe acest caz a fost pornită încă în 2017 și expediată în instanță în anul 2019. Acuzarea de stat este susținută de procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție, Vitalie Codreanu.

Cauza penală a fost repartizată judecătoarei Stella Bleșceaga. „Având în vedere complexitatea sporită a cauzei, examinarea acesteia se realizează în complet de judecată constituit din trei judecători, după cum urmează: judecător-raportor – Bleșceaga Stella, și judecători – Muntean Vasilisa și Patrașcu Natalia”, a precizat Judecătoria Chișinău pentru ZdG.

La fel, reprezentanții judecătoriei au specificat că „instanța de judecată întreprinde toate măsurile necesare în vederea examinării cauzei într-un termen rezonabil, cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale ale tuturor participanților”.

După ședința din 23 martie 2026, care a fost și ea întreruptă, „s-a considerat imposibilă examinarea cauzei în lipsa avocatului, aflat în concediu medical. Se anunță întreruperea examinării cauzei și se fixează reluarea acesteia pentru data de 10.04.2026, ora 09:30, cu invitarea unui avocat din oficiu”, conform portalului instanțelor judecătorești.

Dosarele lui Veaceslav Platon

Veaceslav Platon a fost reținut la 25 iulie 2016 la Kiev, în aceeași zi în care autoritățile de la Chișinău l-au anunțat în căutare internațională, acesta fiind învinuit de escrocherie şi spălare de bani, care a condus la prejudicierea Băncii de Economii în proporţii deosebit de mari. Potrivit procurorilor, Platon ar fi obţinut, prin scheme ilegale, 1 miliard de lei de la Banca de Economii a Moldovei, în urma unor credite acordate pentru firme conduse de persoane interpuse în noiembrie 2014. Ilan Şor, care pe atunci conducea instituţia financiară, i-ar fi fost complice.

Pe 29 august 2016 Platon a fost extrădat în R. Moldova. Dosarul a fost expediat în instanță în noiembrie 2016. În aprilie 2017, după 31 de ședințe de judecată, magistrații de la Judecătoria Chișinău l-au condamnat pe Platon la 18 de ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis. Inițial însă, procurorii au cerut pentru Veaceslav Platon 23 de ani de detenție. Instanța a pus sechestru pe bunurile și activele deținute de Platon, în valoare de 869 de milioane de lei, care urmau să fie înstrăinate. Totodată, Platon a primit și interdicția de a ocupa funcții în sistemul bancar pentru o perioadă de cinci ani. Veaceslav Platon a atacat sentința la Curtea de Apel Chișinău. După 24 de sentințe de judecată, în decembrie 2017, magistrații Curții de Apel Chișinău au respins recursurile și au menținut sentința instanței de fond. După doi ani și jumătate, în mai 2020, procurorul general Alexandr Stoianoglo declara că unul dintre principalii beneficiari ai furtului miliardului este Vladimir Plahotniuc, iar dosarul în privința lui Veaceslav Platon a fost falsificat în totalitate și că acuzarea a fost întemeiată pe aprecieri intenționat denaturate. O lună mai târziu, Veaceslav Platon a fost eliberat din penitenciar, în baza unui demers de suspendare a executării pedepsei care a fost depus de către Alexandr Stoianoglo.

Examinarea cererii de revizuire a dosarului Platon în instanța de judecată a început la 24 septembrie 2020, iar câteva zile mai târziu, instanța a admis solicitarea înaintată de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și a dispus rejudecarea dosarului.

În mai 2021, Procuratura Generală a anunțat că procurorii au renunțat la capetele de acuzare aduse lui Veaceslav Platon, în dosarul fraudei bancare. În iunie 2021, Veaceslav Platon a fost achitat de către magistrații Judecătoriei Chișinău. După alegerile parlamentare anticipate din iulie 2021, Veaceslav Platon a zburat la Londra. Atunci, după plecarea lui Platon, Procuratura Generală condusă de procurorul general suspendat Alexandr Stoianoglo a emis un comunicat în legătură cu plecarea lui Platon din R. Moldova în care menționa că „actualmente nu există vreo lucrare pendinte în care se impunea necesitatea aplicării față de cetățeanul Platon, a vreunei măsuri preventive și că desfășurarea normală a procedurilor penale pendinte de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, este inclusiv în interesul cetățeanului Platon. Prin urmare, Procuratura nu vede logica pentru ca numitul să se eschiveze”. Totuși, Platon nu s-a mai întors în țară din Marea Britanie, unde a cerut azil politic.

În paralel, tot în 2017, judecătorii l-au condamnat pe Veaceslav Platon într-un alt dosar, la 12 ani de închisoare. Potrivit actului de inculpare, în decembrie 2016 Platon ar fi comis coruperea activă a doi gardieni din cadrul Detaşamentului cu Destinaţie Specială ,,Pantera” al Departamentului Instituţiilor Penitenciare care asigurau paza şi escortarea acestuia în instanțele de judecată. În ianuarie 2020 dosarul s-a întors la rejudecare la Curtea de Apel Chișinău.

Veaceslav Platon rămâne a fi cercetat în alte două cauze penale pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Dosarul în care Platon este cercetat pentru fabricarea sau punerea în circulaţie a cardurilor sau a altor instrumente de plată false a fost trimis în judecată în august 2019. Platon este cercetat pentru trei capete de acuzare, fiind învinuit că la începutul anului 2013, după ce ar fi intrat în posesia copiei actelor de identitate ale magistratei Svetlana Novac, care activa în perioada respectivă la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), a deschis pe numele acesteia un cont de depozit în valoare de 300 de mii de euro la o bancă din străinătate. Ulterior, potrivit procurorilor, Veaceslav Platon „a dispus punerea în circulație a cardului vizat, în lipsa și fără cunoștință de cauză a judecătoarei, efectuând extragerea continuă prin intermediul a 99 de operațiuni bancare a sumei de 297 000 USD.” Procuratura Anticorupție susținea că Veaceslav Platon ar fi realizat acțiunile respective „urmărind scopul denigrării imaginii publice a magistratei”.

La 1 decembrie 2021, procurorii anticorupție l-au pus sub învinuire în contumacie pe Veaceslav Platon, fiindu-i incriminate 3 capete de acuzare, după cum urmează: Escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari; Cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înșelăciune sau abuz de încredere; Confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false.

Audierea pe marginea procedurii de extrădare a lui Veaceslav Platon, reprogramată

Cererea procurorilor moldoveni de extrădare a controversatului om de afaceri Veaceslav Platon din Marea Britanie va fi examinată în perioada 11–15 mai 2026, și nu în perioada 24 – 28 noiembrie 2025, așa cum a fost anunțat anterior. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG), Violina Moraru.

Potrivit reprezentantei instituției, avocații lui Platon au solicitat amânarea audierii, invocând necesitatea acordării unui termen suplimentar „pentru pregătirea apărării”.

„Procuratura R. Moldova informează că, în luna septembrie 2025, a fost notificată de către Autoritatea de Procuratură a Coroanei din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu privire la evoluțiile procesuale în cauza ce vizează extrădarea lui Veaceslav Platon (…). Instanța britanică competentă a examinat cererea și a admis solicitarea formulată de avocați. În consecință, audierea privind procedura de extrădare a fost reprogramată pentru perioada 11–15 mai 2026.

Menționăm că această informație nu a fost comunicată publicului, întrucât, potrivit uzanțelor cooperării judiciare internaționale și angajamentelor privind confidențialitatea procedurilor, detaliile transmise de autoritățile străine pot fi făcute publice doar în măsura în care nu afectează derularea proceselor aflate pe rol și nu contravin regulilor interne ale statului solicitant. Comunicarea a fost realizată acum, după confirmarea noii date a audierii, pentru a asigura o informare exactă și completă, cu evitarea unor insinuări”, precizează Violina Moraru pentru ZdG.

Platon, reținut la Londra, apoi eliberat

Veaceslav Platon, aflat de mai mulți ani la Londra, a fost reținut pe 13 martie 2025 de către autoritățile britanice pentru a fi extrădat în R. Moldova.

În iulie 2025, reprezentanții PG au anunțat că o instanță de judecată din Marea Britanie a acceptat eliberarea lui Veaceslav Platon pentru o cauțiune de 330 de mii de lire sterline, echivalentul a circa 8 milioane de lei moldovenești. „Soluția asupra extrădării urmează să fie adoptată de instanțele britanice în perioada 24 – 28 noiembrie 2025 , conform calendarului stabilit anterior”, anunța Procuratura.

În comunicatul din iulie, PG informa că „la 13 martie 2025, Veaceslav Platon a fost reținut de autoritățile britanice. Ulterior, pentru asigurarea procedurii de extrădare, în privința lui a fost aplicată măsura preventive – arestul. Această acțiune s-a realizat ca urmare a unei cereri de extrădare transmisă la 25.09.2024 de Procuratura Generală a R. Moldova către Autoritatea Centrală a Regatului Unit, bazată pe un șir de infracțiuni în comiterea cărora Veaceslav Platon este învinuit și care sunt în proces de urmărire penală”, amintește PG.