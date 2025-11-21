Audierea pe marginea procedurii de extrădare a lui Veaceslav Platon, reprogramată. PG susține că avocații acestuia au cerut termen suplimentar „pentru pregătirea apărării”

Cererea procurorilor moldoveni de extrădare a controversatului om de afaceri Veaceslav Platon din Marea Britanie va fi examinată în perioada 11–15 mai 2026, și nu în perioada 24 – 28 noiembrie 2025, așa cum a fost anunțat anterior. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG), Violina Moraru.

Potrivit reprezentantei instituției, avocații lui Platon au solicitat amânarea audierii, invocând necesitatea acordării unui termen suplimentar „pentru pregătirea apărării”.

„Procuratura R. Moldova informează că, în luna septembrie 2025, a fost notificată de către Autoritatea de Procuratură a Coroanei din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu privire la evoluțiile procesuale în cauza ce vizează extrădarea lui Veaceslav Platon (…). Instanța britanică competentă a examinat cererea și a admis solicitarea formulată de avocați. În consecință, audierea privind procedura de extrădare a fost reprogramată pentru perioada 11–15 mai 2026.

Menționăm că această informație nu a fost comunicată publicului, întrucât, potrivit uzanțelor cooperării judiciare internaționale și angajamentelor privind confidențialitatea procedurilor, detaliile transmise de autoritățile străine pot fi făcute publice doar în măsura în care nu afectează derularea proceselor aflate pe rol și nu contravin regulilor interne ale statului solicitant. Comunicarea a fost realizată acum, după confirmarea noii date a audierii, pentru a asigura o informare exactă și completă, cu evitarea unor insinuări”, precizează Violina Moraru pentru ZdG.

Platon, reținut la Londra, apoi eliberat

Veaceslav Platon, aflat de mai mulți ani la Londra, a fost reținut pe 13 martie 2025 de către autoritățile britanice pentru a fi extrădat în R. Moldova.

În iulie 2025, reprezentanții PG au anunțat că o instanță de judecată din Marea Britanie a acceptat eliberarea lui Veaceslav Platon pentru o cauțiune de 330 de mii de lire sterline, echivalentul a circa 8 milioane de lei moldovenești. „Soluția asupra extrădării urmează să fie adoptată de instanțele britanice în perioada 24 – 28 noiembrie 2025 , conform calendarului stabilit anterior”, anunța Procuratura.

În comunicatul din iulie, PG informa că „la 13 martie 2025, Veaceslav Platon a fost reținut de autoritățile britanice. Ulterior, pentru asigurarea procedurii de extrădare, în privința lui a fost aplicată măsura preventive – arestul. Această acțiune s-a realizat ca urmare a unei cereri de extrădare transmisă la 25.09.2024 de Procuratura Generală a R. Moldova către Autoritatea Centrală a Regatului Unit, bazată pe un șir de infracțiuni în comiterea cărora Veaceslav Platon este învinuit și care sunt în proces de urmărire penală”, amintește PG.

„În privința deciziei de arest, Platon a obiectat și a făcut uzanță de dreptul său de a solicita de două ori eliberarea pe cauțiune. Ambele cereri au fost respinse. După reținerea lui, la 27 mai 2025, a mai fost inițiată o cerere de extrădare în două cauze penale, care se află la etapa de examinare judecătorească. Această cerere a fost inițiată de Ministerul Justiției, conform competențelor atribuite de legea procesual-penală”, mai anunța PG.

„Conform legislației britanice, Platon a primit mandat de arest și pentru a doua cerere de extrădare. Veaceslav Platon și avocații săi au solicitat și pe acest mandat eliberarea pe cauțiune. Prima cerere a fost respinsă. Ca urmare a examinării cererii repetate, la data de 23 iulie 2025, instanța de judecată a admis solicitarea, acceptând eliberarea persoanei sub cauțiunea de 330 000 de lire sterline și cu impunerea unui șir de condiții, inclusiv monitorizare electronică”, preciza instituția. Platon este cercetat în cadrul dosarului „Laundromat”, aflat la faza de urmărire penală, fiind acuzat, printre altele, de organizarea fabricării, deținerii și folosirii documentelor oficiale false și de organizarea spălării banilor de către „o organizație criminală”, în proporții deosebit de mari. Acesta este vizat și în alte trei cauze penale – două dosare deschise pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, iar altul pentru fabricarea unui card de plată pe numele unei judecătoare. Cauzele se află de mai mulți ani pe masa magistraților Judecătoriei Chișinău.

Detalii AICI despre dosarele în care figurează Veaceslav Platon.

Platon, în listele de sancțiuni internaționale

La sfârșitul lunii iunie 2023, Veaceslav Platon, care a fost anterior inclus în lista de sancțiuni internaționale a Canadei, a fost introdus și în lista de sancțiuni aprobată de Comisia pentru Situații Excepționale.

Veaceslav Platon a fugit din R. Moldova după alegerile parlamentare anticipate din iulie 2021.