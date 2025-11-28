DOC Curtea Constituțională declară inadmisibilă o sesizare de neconstituționalitate depusă de unul dintre avocații lui Platon. Cererea a fost înaintată în dosarul de fabricare a cardurilor bancare

Curtea Constituțională (CC) a respins ca inadmisibilă sesizarea privind neconstituționalitatea sintagmei „în proporții deosebit de mari” din articolul 237 alin. (2) lit. d) al Codului penal. Cererea a fost depusă de avocatul Alexandr Bodnariuc în interesele lui Veaceslav Platon, în dosarul în care controversatul om de afaceri este acuzat de fabricarea sau punerea în circulație a cardurilor ori a altor instrumente de plată false. Cauza penală se află pe rol la Judecătoria Chișinău.

Într-o hotărâre din 27 noiembrie, magistrații Înaltei Curți subliniază că autorul excepției de neconstituționalitate nu a motivat în ce măsură prevederile contestate afectează norma constituțională menționată. Prin urmare, conform CC, sesizarea privind excepția de neconstituționalitate „este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond”.

„(…) Curtea subliniază că simpla enumerare a unor articole din Constituţie, precum şi citarea unor considerente din jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene pentru Drepturile Omului, în lipsa unei argumentări proprii nu reprezintă critici veritabile de neconstituţionalitate (…).

(…) Curtea consideră că legislatorul îi oferă destinatarului legii suficiente repere legale prin care acesta poate stabili sensul sintagmei contestate, inclusiv prin recurgere la consiliere juridică sau prin interpretarea acesteia de către instanțele judecătorești pornind de la sensul textului criticat și de la esența infracțiunii incriminate (…)”, se spune în hotărârea Curții.

De cealaltă parte, avocatul lui Platon, autorul excepției de neconstituționalitate, a susținut că sintagma „în proporții deosebit de mari” din norma contestată „complică descrierea infracțiunii de fabricare sau punere în circulație a cardurilor false, deoarece în cazul acestei infracțiuni are un caracter abstract și nu asigură identificarea gradului prejudiciabil al infracțiunii”.

„(…) În acest sens, autorul sesizării susține că, în lipsa unor repere legale fixe, autoritățile beneficiază de o marjă discreționară excesivă. Autorul menționează că autoritățile nu apreciază proporțiile deosebit de mari ale infracțiunii în funcție de valoarea cardurilor falsificate sau puse în circulație, dar în funcție de cuantumul mijloacelor bănești extrase prin intermediul cardurilor false (…)”, se spune în document.

Dosar pentru fabricarea cardului de plată pe numele unei judecătoare de la CSJ

Dosarul în care Platon este cercetat pentru fabricarea sau punerea în circulaţie a cardurilor sau a altor instrumente de plată false a fost trimis în judecată în august 2019. Platon este cercetat pentru trei capete de acuzare, fiind învinuit că la începutul anului 2013, după ce ar fi intrat în posesia copiei actelor de identitate ale magistratei Svetlana Novac, care activa în perioada respectivă la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), a deschis pe numele acesteia un cont de depozit în valoare de 300 de mii de euro la o bancă din străinătate. Ulterior, potrivit procurorilor, Veaceslav Platon „a dispus punerea în circulație a cardului vizat, în lipsa și fără cunoștință de cauză a judecătoarei, efectuând extragerea continuă prin intermediul a 99 de operațiuni bancare a sumei de 297 000 USD.”

Procuratura Anticorupție susținea că Veaceslav Platon ar fi realizat acțiunile respective „urmărind scopul denigrării imaginii publice a magistratei”.

Dosarul este examinat la Judecătoria Chișinău de magistratul Sergiu Stratan, ultima ședință de judecată având loc pe 28 octombrie 2025, atunci când „s-a admis cererea de ridicarea a excepției de neconstituționalitate și s-au suspendat dezbaterile judiciare”. Ulterior, cererea a fost expediată Înaltei Curți pentru a fi soluționată.

Platon, reținut la Londra, apoi eliberat

Veaceslav Platon, aflat de mai mulți ani la Londra, a fost reținut pe 13 martie 2025 de către autoritățile britanice pentru a fi extrădat în R. Moldova.

În iulie 2025, reprezentanții PG au anunțat că o instanță de judecată din Marea Britanie a acceptat eliberarea lui Veaceslav Platon pentru o cauțiune de 330 de mii de lire sterline, echivalentul a circa 8 milioane de lei moldovenești. „Soluția asupra extrădării urmează să fie adoptată de instanțele britanice în perioada 24 – 28 noiembrie 2025 , conform calendarului stabilit anterior”, anunța Procuratura.

În comunicatul din iulie, PG informa că „la 13 martie 2025, Veaceslav Platon a fost reținut de autoritățile britanice. Ulterior, pentru asigurarea procedurii de extrădare, în privința lui a fost aplicată măsura preventive – arestul. Această acțiune s-a realizat ca urmare a unei cereri de extrădare transmisă la 25.09.2024 de Procuratura Generală a R. Moldova către Autoritatea Centrală a Regatului Unit, bazată pe un șir de infracțiuni în comiterea cărora Veaceslav Platon este învinuit și care sunt în proces de urmărire penală”, amintește PG.

„În privința deciziei de arest, Platon a obiectat și a făcut uzanță de dreptul său de a solicita de două ori eliberarea pe cauțiune. Ambele cereri au fost respinse. După reținerea lui, la 27 mai 2025, a mai fost inițiată o cerere de extrădare în două cauze penale, care se află la etapa de examinare judecătorească. Această cerere a fost inițiată de Ministerul Justiției, conform competențelor atribuite de legea procesual-penală”, mai anunța PG.

„Conform legislației britanice, Platon a primit mandat de arest și pentru a doua cerere de extrădare. Veaceslav Platon și avocații săi au solicitat și pe acest mandat eliberarea pe cauțiune. Prima cerere a fost respinsă. Ca urmare a examinării cererii repetate, la data de 23 iulie 2025, instanța de judecată a admis solicitarea, acceptând eliberarea persoanei sub cauțiunea de 330 000 de lire sterline și cu impunerea unui șir de condiții, inclusiv monitorizare electronică”, preciza instituția.

La mijlocul lunii noiembrie, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG), Violina Moraru, a declarat pentru ZdG că solicitarea procurorilor moldoveni de extrădare a controversatului om de afaceri Veaceslav Platon din Marea Britanie va fi examinată în perioada 11–15 mai 2026, și nu în perioada 24 – 28 noiembrie 2025, așa cum a fost anunțat anterior. Potrivit reprezentantei instituției, avocații lui Platon au solicitat amânarea audierii, invocând necesitatea acordării unui termen suplimentar „pentru pregătirea apărării”.