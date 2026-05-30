UE amendează Temu cu 200 de milioane de euro pentru că ar fi permis vânzarea unor produse ilegale

Uniunea Europeană a impus o amendă de 200 de milioane de euro retailerului online chinez Temu pentru că a pus la vânzare pe platforma sa produse ilegale, cum ar fi jucării periculoase pentru bebeluși și încărcătoare defecte, conform BBC.

Comisia Europeană a declarat că firma „nu a reușit să identifice, să analizeze și să evalueze cu diligență riscurile sistemice” ale produselor și prejudiciile pe care acestea le-ar putea cauza consumatorilor.

Retailerul online a declarat că nu este de acord cu decizia și a considerat amenda disproporționată și că analizează acum opțiunile disponibile.

„Ancheta a implicat un exercițiu de cumpărături misterioase efectuat de o organizație de testare independentă, care a constatat că un procent ridicat de încărcătoare achiziționate prin intermediul Temu nu au trecut testele de siguranță electrică de bază. De asemenea, a constatat că o proporție mare de jucării pentru bebeluși prezentau riscuri de siguranță, conținând substanțe chimice peste limitele legale sau având piese mici detașabile care prezentau pericole de sufocare”, a relatat Euronews.

Pe lângă plata amenzii, Temu trebuie să prezinte un plan de acțiune pentru a remedia deficiențele până la 28 august. Comisia are apoi la dispoziție două luni pentru a decide dacă firma a făcut suficient pentru a se conforma.

Comisarul UE pentru tehnologie, Henna Virkkunen, a declarat reporterilor că decizia a fost menită să transmită un „mesaj foarte puternic” către Temu.

Un purtător de cuvânt al Temu a declarat într-un comunicat că retailerul a respectat necesitatea unor reguli clare și consecvente, dar că decizia se referă la un caz din 2024 și nu reflectă starea actuală a sistemelor sale.

„Nu suntem de acord cu decizia Comisiei Europene și considerăm că amenda este disproporționată. Revizuim cu atenție decizia și luăm în considerare toate opțiunile disponibile”, au declarat aceștia.

Însă organizația de consumatori din Marea Britanie a lăudat decizia și a îndemnat Marea Britanie să urmeze exemplul.

„Decizia UE de a amenda Temu cu 200 de milioane de euro este un exemplu puternic al acțiunilor ferme necesare pentru a trage la răspundere piețele online pentru produsele periculoase de pe platformele lor”, a declarat Sue Davies, șefa departamentului de politică de protecție a consumatorilor în organizația respectivă.

„Guvernul britanic ar trebui să urmeze exemplul UE și să își folosească noile puteri în temeiul Legii privind reglementarea produselor și metrologia pentru a face piețele online responsabile din punct de vedere legal pentru produsele periculoase.”

Amenda este a doua impusă în temeiul Legii privind serviciile digitale a UE pentru conținut, prima fiind o penalizare de 120 de milioane de euro împotriva rețelei de socializare X a lui Elon Musk, în decembrie anul trecut.