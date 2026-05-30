Portalul EVO introduce alerte pentru prevenirea fraudelor online: „Platformele guvernamentale precum MPay sau MDelivery NU solicită date prin telefon”
În contextul creșterii numărului de fraude prin apeluri și SMS-uri false, pe evo.gov.md a fost adăugat un mesaj de avertizare pentru cetățeni. Acesta direcționează utilizatorii către platforma oficială de raportare a fraudelor cibernetice.
Totodată, la „Numere de urgență” din portalul EVO a fost adăugată o secțiune dedicată informării și raportării tentativelor de fraudă: Numere de urgență
Platformele guvernamentale precum EVO, MPay sau MDelivery NU solicită prin telefon sau SMS:
- parole sau coduri OTP/SMS
- date bancare
- instalarea unor aplicații
- alte informații confidențiale
„Nu accesați linkuri suspecte și nu transmiteți date personale persoanelor necunoscute. Dacă aveți dubii privind autenticitatea unui apel, contactați direct instituția în numele căreia este făcut apelul”, îndeamnă Guvernul.
Conform Poliției, cele mai frecvente metode folosite de escroci rămân:
- verificarea conturilor bancare;
- blocarea unor presupuse fraude;
- protejarea economiilor;
- promisiuni de investiții rapide și profitabile.
Recomandările autorităților:
- Nu răspundeți la apeluri suspecte și nu continuați conversația;
- Nu accesați linkuri primite prin SMS de la numere necunoscute;
- Nu introduceți date personale sau bancare pe site-uri neoficiale;
- Nu transmiteți coduri de securitate primite prin SMS sau aplicații;
- Verificați orice informație direct la instituția oficială;
- Închideți imediat apelurile suspecte.