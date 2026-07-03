UE a inclus pe lista neagră șase oameni de știință ruși implicați în asasinarea lui Alexei Navalnîi

Șase oameni de știință ruși implicați în otrăvirea lui Alexei Navalnîi cu epibatidină se confruntă acum cu înghețarea activelor și interdicții de călătorie la nivelul întregii UE. Statele membre ale UE au convenit vineri , 3 iulie, să sancționeze șase cetățeni ruși implicați în uciderea disidentului rus Alexei Navalnîi în timpul detenției sale într-o colonie penală rusă., conform Euronews.

Cei vizați sunt oameni de știință și cercetători implicați în programul militar rus de arme chimice, în special în dezvoltarea epibatidinei, ale cărei urme au fost găsite pe corpul lui Navalnîi după moartea sa în februarie 2024.

Navalnîi a fost cel mai important lider al opoziției și activist anticorupție din Rusia. El a fost arestat în 2021 sub acuzația de fraudă după ce s-a întors în Rusia în urma unei tentative de otrăvire eșuate în 2020; alte acuzații legate de extremism au urmat mai târziu în acel an.

El a fost condamnat la 19 ani de închisoare și trimis într-o închisoare de maximă securitate arctică, unde a fost raportat decesul pe 16 februarie 2024. Anchetele europene au concluzionat ulterior că moartea sa a fost cauzată de otrăvire chimică.

Lista persoanelor sancționate îl include pe Igor Babkin, șeful Centrului Științific Signal, laboratorul considerat responsabil pentru sintetizarea epibatidinei.Irina Derevyagina, analistă de cercetare chimică la Institutul de Stat de Cercetare pentru Chimie Organică și Tehnologie din Rusia, a fost, de asemenea, sancționată. Ea este considerată o figură centrală în programul de arme chimice al Rusiei.

Mihail Gutsalyuk, șeful departamentului științific de la Academia Militară de Apărare Radiologică, Chimică și Biologică, se află, de asemenea, pe listă.

Sancțiunile îngheață orice active deținute în UE, inclusiv conturile bancare, și impun o interdicție de călătorie la nivel de bloc pentru cei incluși în listă.