Navalnîi, otrăvit cu toxina unei broaşte din America de Sud. Epibatidina – „de 200 de ori mai puternică decât morfina, victimele se sufocă în agonie”

Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnîi, a fost otrăvit cu o toxină specifică broaștei-săgeată numită epibatidină înainte de a muri în 2024, a declarat secretara britanică de externe, Yvette Cooper, la Conferința de Securitate de la München, sâmbătă, 14 februarie, scrie The Guardian.

„Doar guvernul rus a avut mijloacele, motivul și oportunitatea de a folosi această toxină letală împotriva lui Alexei Navalnîi în timpul închisorii sale în Rusia. Rusia l-a văzut pe Navalnîi ca pe o amenințare. Prin utilizarea acestei forme de otravă, statul rus a demonstrat instrumentele josnice pe care le are la dispoziție și teama copleșitoare pe care o are de opoziția politică.”, a spus femeia.

Ancheta cu privire la moartea în închisoare a lui Navalnîi a fost condusă de Marea Britanie „împreună cu parteneri din Suedia, Franţa, Olanda şi Germania”.

Marea Britanie a raportat otrăvirea către Organizaţia pentru interzicerea armelor chimice (OPCW), invocând o „încălcare flagrantă” de către Rusia a Convenţiei privind armele chimice.

Vestea vine cu doar câteva zile înainte de împlinirea a doi ani de la moartea lui Navalnîi într-o colonie penală din Siberia şi în timp ce oficialii şi experţii în securitate s-au reunit la Conferinţa de securitate de la München pentru a discuta, printre altele, despre ameninţarea pe care Rusia o reprezintă în continuare pentru Europa.

Totodată, la Conferinţa de securitate de la München, ministrul de externe britanic Yvette Cooper a declarat: „De când Iulia Navalnaia a anunţat pierderea soţului ei aici, la München, în urmă cu doi ani, Marea Britanie a căutat cu determinare adevărul despre moartea lui Alexei Navalnîi…. Astăzi, alături de văduva sa, Marea Britanie scoate la lumină complotul barbar al Kremlinului de a-i reduce vocea la tăcere”.

De 200 de ori mai puternică decât morfina

Nu este clar cum ar fi fost administrată toxina de broască – numită epibatidină – lui Aleksei Navalnîi, care se afla în închisoarea din Siberia când a murit şi unde fusese transferat de curând.

Triburile indigene din America de Sud folosesc toxina în săgeţi sau în arbalete atunci când vânează, notează Sky News. Otrava este de 200 de ori mai puternică decât morfina.

Iulia Navalnaia, văduva disidentului rus, a apărut la o conferinţă de presă, în marja Conferinţei de securitate de la München, pentru a anunţa descoperirea, flancată de miniştrii de externe ai Regatului Unit, Germaniei, Suediei şi Ţărilor de Jos.

Testele de laborator au arătat că Aleksei Navalnîi a fost otrăvit, a confirmat văduva sa. Disidentul rus avea 47 der ani. „Mi-e greu să găsesc cuvintele potrivite”, a spus Navalnia în engleză, vizibil tulburată.

Ea se afla la Conferinţa de securitate de la München când a aflat vestea morţii soţului său, pe 16 februarie 2024.

„A fost cea mai oribilă zi din viaţa mea. Am urcat pe scenă şi am spus că soţul meu, Aleksei Navalnî, a fost otrăvit. Ce altceva s-ar putea întâmpla cu inamicul numărul unu al lui Putin într-o închisoare rusă? Dar acum înţeleg şi ştiu că nu sunt doar cuvinte. Există o dovadă ştiinţifică”, a declarat Navalnaia.

Autorităţile ruse au afirmat anterior că moartea disidentului nu este suspectă, ci a fost cauzată de o combinaţie de afecţiuni, inclusiv de o aritmie cardiacă.

Însă Yvette Cooper, ministrul britanic de externe, a declarat că Marea Britanie şi aliaţii săi au lucrat „cu o determinare feroce” pentru a stabili ce s-a întâmplat cu adevărat. Se pare că oamenii de ştiinţă britanici de la Porton Down au jucat un rol cheie în descoperirea otravei de broască. Nu a fost clar imediat cum au reuşit să obţină probe din corpul lui Navalnîi pentru a testa toxina, deşi Iulia Navalnaia declarase anterior că acestea au fost scoase ilegal din Rusia.

Liderul opoziţiei a fost înmormântat într-o suburbie din Moscovei în martie 2024.

Kremlinul nu a răspuns încă la această acuzaţie.

Guvernul lui Putin a fost deja acuzat că a încercat să-l ucidă pe Navalnîi în 2020 folosind un agent neurotoxic Noviciok – aceeaşi armă chimică pe care se Rusia ar fi folosit-o pe străzile din Salisbury într-o încercare eşuată de a-i ucide pe fostul agent dublu rus, Serghei Skripal, şi pe fiica sa în 2018.

Navalnîi a supravieţuit otrăvirii iniţiale şi s-a recuperat în Germania înainte de a se întoarce acasă în Rusia, unde a fost arestat şi încarcerat.