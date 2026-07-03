Încrederea rușilor în Putin scade cu cea mai mare viteză de la începutul războiului

Nivelul de încredere al rușilor în Vladimir Putin a scăzut cu 3,4 puncte procentuale într-o săptămână, ajungând la 73,3%. Acest lucru reiese din rezultatele unui sondaj realizat de Centrul Rus pentru Studierea Opiniei Publice (VȚIOM), instituție de stat, în perioada 22–28 iunie.

Conform sondajului, 22,1% dintre respondenți au declarat că nu au încredere în Putin. Cu o săptămână înainte, nivelul încrederii era de 76,7%, iar cel al neîncrederii – de 18,8%.

Potrivit publicației Agenstvo, aceasta este cea mai rapidă scădere a ratingului lui Putin de la începutul războiului. Jurnaliștii au calculat că, anterior, cea mai mare diminuare fusese înregistrată la începutul lunii aprilie, când indicatorul a scăzut cu 1,8 puncte procentuale.

În această săptămână s-a înrăutățit și evaluarea activității lui Putin în funcția de președinte. Activitatea sa este aprobată de 66,9% dintre respondenți, cu 3,5 puncte procentuale mai puțin decât în săptămâna precedentă, când nivelul de aprobare era de 70,4%.

Ultima dată când ratingul de aprobare a activității lui Putin a înregistrat o scădere atât de mare a fost în august 2024, când acesta a pierdut 3,5 puncte procentuale într-o singură săptămână.

Același indicator a scăzut și în sondajul realizat de FOM, un centru de cercetare sociologică care colaborează cu Kremlinul. Potrivit datelor sale, 70% dintre respondenți apreciază pozitiv activitatea lui Putin în funcția de președinte, cu un punct procentual mai puțin decât în săptămâna anterioară.

Potrivit datelor VȚIOM, ratingul lui Putin a fost în scădere timp de șapte săptămâni, până la sfârșitul lunii aprilie, pe fondul blocajelor, al noilor restricții și al intensificării atacurilor aeriene ucrainene asupra Moscovei și altor regiuni din Rusia. Ulterior, centrul sociologic de stat a început să combine sondajele telefonice cu interviuri realizate la domiciliul respondenților. La scurt timp după această schimbare metodologică, ratingul de aprobare al lui Putin a crescut până la 69,4%, însă a început din nou să scadă.