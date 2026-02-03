CtEDO a condamnat Rusia pentru detenția ilegală și tratamentele inumane aplicate lui Alexei Navalnîi

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a condamnat marți, 3 februarie, Rusia pentru „tratamentele inumane” și „detenția ilegală” aplicate opozantului Alexei Navalnîi, critic al Kremlinului, la întoarcerea sa în Rusia în 2021, unde a murit trei ani mai târziu, relatează AFP, citat de Agerpres.

Opozantului rus Alexei Navalnîi a fost arestat la sosirea sa în Rusia, în ianuarie 2021. El se întorcea din Germania, unde primise tratament în urma unei presupuse otrăviri în august 2020.

Acesta a murit în februarie 2024 în circumstanțe suspecte într-o colonie penitenciară din zona arctică rusă.

În hotărârea sa unanimă, Curtea a subliniat că arestarea și detenția liderului opoziției s-au bazat pe „revocarea unei pedepse cu suspendare” pentru fraudă comercială și spălare de bani pronunțată în 2014, pe care CtEDO o denunțase deja, în special pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil.

„În timpul detenției sale, Navalnîi a fost supus la multiple forme de rele tratamente care, luate împreună, reflectă o ignorare sistematică a sănătății, bunăstării și demnității sale și constituie un tratament inuman și degradant”, au concluzionat judecătorii europeni.

Liderul opoziției se plânsese, în special, de faptul că a fost ras pe cap și că era supus unei supravegheri video constante, precum și de „privarea de somn prin controale de securitate la fiecare oră sau la fiecare două ore”.

El a sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului la scurt timp după reținerea sa, pe 20 ianuarie 2021. În urma decesului său, Curtea a autorizat-o pe văduva sa, Iulia Navalnaia, să continue procedurile în numele său.

Curtea – care în februarie 2021 solicitase fără succes Moscovei să îl „elibereze imediat” pe opozant – a concluzionat că a existat o încălcare a articolului 2 (dreptul la viață), a articolului 5 (dreptul la libertate și siguranță) și a articolului 3 (interzicerea tratamentelor inumane sau degradante) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Rusia a fost obligată să plătească reclamantului 26 de mii de euro cu titlu de daune morale. Cu toate acestea, Moscova nu mai consideră deciziile CtEDO obligatorii pentru ea și refuză să plătească amenzile.

Exclusă din Consiliul Europei, la care este atașată CtEDO, în 2022, în urma invadării Ucrainei, Rusia este teoretic încă responsabilă pentru încălcările Convenției Europene a Drepturilor Omului comise anterior.