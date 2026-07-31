Ucrainenii trec cu atacurile și la concurentul Wildberries. Mesajele ironice postate de forțele ucrainene

A doua cea mai mare companie de comerț online din Rusia, Ozon, a anunțat vineri, 31 iulie, că a fost nevoită să-și evacueze depozitul din orașul Zelenodolsk, din regiunea Tatarstan, din cauza unei alerte privind o dronă ucraineană, transmite Reuters.

Evacuarea a durat doar câteva minute și nu s-au înregistrat victime. Centrul logistic nu a suferit daune și și-a reluat activitatea, a afirmat compania.

Un alt videoclip neverificat, postat pe rețelele sociale, arată angajați Ozon ieșind în grabă dintr-un depozit al companiei și privind cum o dronă se prăbușește la sol la mică distanță, provocând o explozie puternică.

Zelenodolsk in Tatarstan, currently Russia:



Looks like the first attempt to hit a logistics center of Ozon, Wildberries‘ strongest competitor. pic.twitter.com/Y6a2vk3BpL — (((Tendar))) (@Tendar) July 31, 2026

Din 18 iulie, Ucraina a atacat cel puțin 12 depozite aparținând principalului rival al Ozon, Wildberries, în încercarea de a perturba operațiunile companiei, un pilon al economiei de consum din Rusia.

Ozon a avertizat joi cu privire la riscurile potențiale la adresa propriei infrastructuri, iar unii analiști au sugerat că era doar o chestiune de timp până când Ucraina va începe să vizeze și depozitele Ozon.

Brovdi: „Concentrația de ozon depășește nivelul critic”

Depozitele Ozon și Wildberries sunt situate unul lângă celălalt în multe locații – inclusiv în Zelenodolsk – și vineri nu era clar care dintre depozite era ținta Ucrainei.

Forțele ucrainene de drone și comandantul acestora, Robert „Magyar” Brovdi, au postat vineri mesaje criptice și ironice care par să facă referire la compania care acoperă aproape o treime din retailul online din Rusia.

„Dr. Magyar: Pacientul e bolnav. Este indicată terapia cu ozon”, a scris pagina de X a Brigăzii 414, „Păsările lui Magyar”.