Ucraina impune sancțiuni furnizorilor străini de componente pentru rachete rusești

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, 8 februarie, că impune sancțiuni unor producători străini de componente pentru drone și rachete rusești utilizate împotriva Ucrainei, potrivit agenției Reuters.

„Producerea acestui armament ar fi imposibilă fără componente străine critice, pe care rușii continuă să le obțină prin eludarea sancțiunilor.

Introducem noi sancțiuni tocmai împotriva unor astfel de companii – furnizori de componente, precum și producători de rachete și drone. Am semnat deciziile relevante”, a declarat Zelenski pe X.

Conform a două decrete publicate de președinția ucraineană, printre țintele sancțiunilor se numără mai multe companii chineze, precum și companii din fosta Uniune Sovietică, Emiratele Arabe Unite și Panama.

În ciuda negocierilor pentru a pune capăt războiului de patru ani, Rusia a crescut brusc amploarea și numărul atacurilor cu rachete și drone asupra Ucrainei în ultimele luni, concentrându-și atacurile asupra sectoarelor energetic și logistic.

Zelenski a mai scris pe X că, în ultima săptămână, Rusia a lansat peste 2000 de drone de atac, 1200 de bombe aeriene ghidate și 116 rachete de diferite tipuri asupra orașelor și satelor din Ucraina.

Atacurile asupra centralelor electrice și a substațiilor au lăsat regiuni întregi fără electricitate și încălzire, iar în capitala Kiev au durat până la 20 de ore.

De asemenea, Zelenski a declarat că a impus sancțiuni împotriva sectorului financiar rus și a organismelor care sprijină piața cripto și operațiunile miniere din Rusia.