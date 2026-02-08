Elevii din capitală revin la ore cu prezență fizică de luni, 9 februarie

Luni, 9 februarie, elevii revin la ore cu prezeța fizică în municipiul Chișinău. Anunțul a fost făcut de Primăria Municipiului Chișinău și Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport din municipiul Chişinău pe pagina de Facebook.

„Mâine, elevii se întorc la școală cu prezență fizică. Mulțumim tuturor pentru înțelegere în această perioadă. În cazul în care vor mai exista intemperii și vreme nefavorabilă, vom anunța toți cetățenii, ca de fiecare dată. Ieri și astăzi, serviciile municipale intervin în preajma școlilor, grădinițelor și spitalelor, precum și pe căile de acces”, a scris Primăria.

Pe 5 și 6 februarie, elevii din municipiul Chișinău au făcut ore online. Decizia a fost luată „din cauza burniței continue și a fluctuațiilor de temperatură, în decurs de una-două ore se formează ghețuș chiar și pe straturile de amestec antiderapant deja împrăștiate”, anunța primarul Ion Ceban în dimineața zilei de 5 februarie.