LIVE TEXT Trei persoane, rănite în regiunile Sumî și Dnipropetrovsk în urma atacurilor rusești. Război în Ucraina, ziua 1568

UPDATE 19:40 În regiunea Dnipropetrovsk, două persoane au fost rănite. Armata rusă a atacat de peste 50 de ori trei raioane ale regiunii cu drone, a anunțat guvernatorul Oleksandr Hanja.

În raionul Nikopol, au fost lovite comunitățile Nikopol, Marhaneț, Chervonohrihorivska, Pokrovska și Mirivska. Au fost distruse o întreprindere, un atelier auto, o benzinărie, case private și mașini.

În raionul Sînelnîkove, Federația Rusă a lovit comunitățile Rozdorska și Mikolaivska. O casă privată a fost distrusă.

„Rușii au țintit și comunitatea Zelenodolsk din regiunea Krîvîi Rih. Infrastructura și autovehiculele au fost avariate. Doi bărbați, în vârstă de 35 și 41 de ani, au fost răniți. Aceștia vor fi tratați în regim ambulatoriu”, a transmis Oleksandr Hanja.

UPDATE 19:25 În regiunea Sumî, o persoană a fost rănită în urma unui atac rusesc. Forțele ruse au lansat un atac asupra comunității Sadivska.

În urma loviturii, a izbucnit un incendiu în clădire. De asemenea, unda de șoc a avariat o casă particulară situată în apropiere.

UPDATE 16:57 Forțele ucrainene au scos din funcțiune portul Mariupol, ocupat de Rusia, făcând instalația inutilizabilă pentru logistica militară, a declarat Corpul 1 Azov al Gărzii Naționale pe 10 iunie, transmite presa din Ucraina.

Mariupol rămâne unul dintre cele mai importante centre logistice ale Rusiei în sudul Ucrainei ocupate, servind ca o legătură cheie între regiunea Donețk ocupată, Crimeea și Rusia. Portul a fost folosit pentru transportul de mărfuri militare și pentru a sprijini operațiunile rusești de-a lungul frontului de sud.

„Atacul a vizat substații electrice, echipamente radar, instalații de reparații, un turn de control, rezervoare de combustibil și nava de marfă sancționată Lady Augusta, o navă legată de flota din umbră a Rusiei. Ca urmare a atacului, portul a rămas fără curent electric, perturbând semnificativ logistica militară rusească în sudul Ucrainei ocupate”, a declarat Corpul Azov.

Operațiunea a fost efectuată în comun cu direcția regională a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) din regiunile Donețk și Luhansk, unitatea de operațiuni speciale Alpha a SBU și Forțele de Sisteme fără Pilot ale Ucrainei.

UPDATE 15:30 Atacurile rusești au ucis șase civili și au rănit alți 60 în mai multe regiuni ucrainene în ultima zi, orașul Harkiv înregistrând cel mai mare număr de victime, au declarat autoritățile locale pe 10 iunie, conform Kyiv Independent.

Atacurile rusești au ucis o persoană și au rănit alte 15 în regiunea Harkov, inclusiv 10 în orașul Harkov, în ultima zi, a declarat guvernatorul Oleh Syniehubov.

„Dimineață, Rusia a lansat un nou atac asupra centrului regional, lovind patru districte. Atacul a rănit două persoane și a provocat reacții acute de stres altor șase”, a adăugat Syniehubov.

Atacurile asupra Harkovului au avut loc în timp ce Rusia a efectuat un atac mai amplu cu drone asupra Ucrainei peste noapte.

„Rusia a lansat 207 drone, dintre care 181 au fost interceptate. Cel puțin 21 de drone au lovit 14 locații, în timp ce căderile de resturi au fost înregistrate în 13 locuri”, au declarat Forțele Aeriene.

În regiunea Donețk, atacurile rusești au ucis trei civili și au rănit alți șapte în ultima zi, a declarat guvernatorul Vadym Filashkin.

În regiunea Sumî, două persoane au fost ucise și alte cinci au fost rănite în atacuri rusești din ultima zi, a anunțat administrația militară locală.

În regiunea Herson, 13 persoane au fost rănite în atacuri rusești din ultima zi, au declarat autoritățile locale.

Atacurile rusești au rănit 10 persoane în regiunea Zaporijjea și alte șapte în regiunea vecină Dnipropetrovsk în ultima zi, potrivit autorităților locale.

UPDATE 13:32 Președintele Volodimir Zelenski a confirmat pe 10 iunie că rachetele FP-5 Flamingo de fabricație ucraineană au lovit peste noapte o fabrică militară din Republica Ciuvașă a Rusiei, în timp ce forțele și agențiile de informații ucrainene au efectuat o serie de atacuri la distanță împotriva infrastructurii militare și energetice rusești, scrie Kyiv Independent.

„Rachetele ucrainene FP-5 Flamingo au lovit o fabrică militară din Ceboksari care furnizează armatei de ocupație componente pentru drone și rachete”, a declarat Zelenski, adăugând că ținta se afla la peste 900 de kilometri de linia frontului.

Statul Major al Ucrainei a identificat ulterior ținta ca fiind fabrica VNIIR-Progress din Ceboksari și a confirmat un incendiu la instalație.

Compania, care a fost sancționată de Kiev, SUA și Uniunea Europeană, produce receptoare de navigație prin satelit și antene Kometa utilizate în dronele de atac de tip Shahed, rachete de croazieră Kalibr, rachete balistice Iskander-M și bombe aeriene ghidate.

Atacul a avut loc în urma unor relatări anterioare din presa rusă și din partea autorităților locale, conform cărora o instalație industrială din Ceboksari ar fi fost afectată. Oficialii au raportat trei răniți.

UPDATE 11:10 Încă un drum care duce spre Crimeea a fost întretăiat. Ocupanții din regiunea Herson anunță că podul spre Arabatka (limba de pământ Arabat, cunoscută și ca Săgeata Arabatului, este o fâșie lungă și îngustă de nisip și scoici care separă Marea Azov de lagunele extrem de sărate cunoscute sub numele de Sivaș) a fost lovit de o rachetă, potrivit Hromadske.

Vladimir Saldo, omul de încredere al Rusiei în partea ocupată a regiunii Herson, a declarat că podul dintre Henicesk și Săgeata Arabatului a fost blocat. El a scris acest lucru pe rețelele de socializare.

Potrivit acestuia, dimineața devreme, armata ucraineană a lansat un atac cu rachete asupra unuia dintre podurile care leagă Henicesk de Săgeata Arabatului.

După inspecție, s-a stabilit că starea podului permite organizarea traficului, a declarat Saldo. Lucrările de reparații vor fi efectuate pe o singură bandă, în timp ce pe cealaltă se planifică redeschiderea traficului pe pod în regim invers.

Acest lucru s-a întâmplat pe fondul a două lovituri asupra unei alte căi de acces din partea ocupată a regiunii Herson către Crimeea — podul Chongar. Prima dată a fost atacat pe 7 iunie, după care traficul a fost restabilit în regim invers, însă deja pe 9 iunie unitățile ucrainene au lansat un al doilea atac cu drone, iar traficul pe pod a fost din nou oprit.

UPDATE 10:00 O rafinărie de petrol din orașul rusesc Samara a fost lovită de drone ucrainene, iar o unitate de producție din Ceboksari a fost vizată de rachete în noaptea de 10 iunie, au relatat canalele media, conform Kyiv Independent.

Situată la aproximativ 800 de kilometri de granița dintre Ucraina și Rusia, rafinăria de petrol Kuybyshevskiy din Samara a fost incendiată în urma atacurilor cu drone ucrainene, a relatat canalul independent de știri Telegram Exilenova Plus.

În Ceboksari, Ciuvașia, un sit de cercetare și producție a fost lovit de rachete ucrainene, a relatat același canal media. Autoritățile locale au declarat ulterior că trei persoane au fost rănite în atac. Uzina aprovizionează industria de apărare a Rusiei, inclusiv piese pentru drone Orion și rachete Iskander, potrivit serviciilor de informații militare ale Ucrainei.

Kievul și aliații săi, inclusiv Washingtonul și UE, au sancționat compania care administrează unitatea, „VNIIR-Progress”. Ceboksari este situat la aproximativ o mie de kilometri de granița Ucrainei cu Rusia.

Atacul raportat vine la scurt timp după ce forțele ucrainene au lansat cu succes un atac cu drone împotriva stației de pompare a petrolului Vtorovo în noaptea de 24 mai, potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Ucraina atacă în mod regulat infrastructura militară din interiorul Rusiei și din teritoriile ocupate, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.

UPDATE 08:30 O parte dintr-o dronă a căzut pe balconul unui apartament de la etajul 11, într-o clădire cu 18 etaje, din Odesa. Din fericire, fără detonare.

„Peretele exterior al clădirii a fost distrus, proprietatea, ferestrele și fațada au fost avariate.

La o altă adresă, într-o clădire rezidențială cu 8 etaje, un apartament de la etajul 5 a luat foc, iar peretele exterior al blocului a fost parțial distrus”, potrivit Serviciului de Urgență și Ucraina.

Din păcate, 3 persoane au fost rănite, dintre care 2 sunt copii, au o reacție acută la stres.