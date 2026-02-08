Rusia declară că bărbatul suspectat de împușcarea generalului rus Vladimir Alekseev ar fi fost reținut în Dubai

Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a declarat duminică, 8 februarie, că bărbatul suspectat de împușcarea ofițerului de informații militare rus Vladimir Alekseev, la Moscova, ar fi fost reținut în Dubai și predat Rusiei, potrivit Reuters.

Generalul-locotenent Vladimir Alekseev, șef adjunct al GRU, ramura de informații militare a Rusiei, a fost împușcat de mai multe ori într-un apartament din Moscova vineri, 6 ianuarie, au declarat anchetatorii. El a fost supus unei intervenții chirurgicale după împușcături, a relatat presa rusă.

FSB a declarat că un cetățean rus pe nume Liubomir Korba a fost reținut în Dubai, fiind suspectat de comiterea atacului armat. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că se află în spatele tentativei de asasinat, despre care a spus că a fost concepută pentru a sabota discuțiile de pace. Ucraina a declarat că nu are nicio legătură cu atacul armat.

Șeful lui Vladimir Alekseev, amiralul Igor Kostyukov, șeful GRU, a condus delegația Rusiei în negocierile cu Ucraina la Abu Dhabi privind aspectele legate de securitate ale unui potențial acord de pace.

Detaliile tentativei de asasinare

Pe 6 februarie, la Moscova a avut loc o tentativă de asasinare a locotenentului general rus, Vladimir Alekseev. Potrivit Comitetului de Investigații din Rusia, într-o clădire rezidențială de pe autostrada Volokolamskoe, o „persoană încă neidentificată” l-a împușcat pe oficial de mai multe ori și a fugit. Alekseev a fost spitalizat.

Atacul a avut loc în timp ce Alekseev ieșea din apartamentul său, au declarat locuitorii clădirii de pe autostrada Volokolamskoe pentru canalul Baza. Martorii oculari au raportat că au auzit împușcături și strigăte de ajutor. Un vecin aflat la fața locului a raportat: „Întregul etaj este acoperit de sânge, chiar și holul liftului”. Locuitorii relatează că locotenentul generala rămas conștient o perioadă de timp. Unul dintre vecini a țipat să fie chemată imediat o ambulanță.

Cine este Vladimir Alekseev?

Alekseev este prim-adjunct al șefului Direcției Principale de Informații a Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse (fostul GRU).

Presa din Rusia l-a numit pe Alekseev drept unul dintre principalii curatori ai tuturor formațiunilor de „voluntari” rusi care participă la războiul din Ucraina. În iunie 2023, Alekseev, împreună cu ministrul adjunct al Apărării rus, Iunus-Bek Evkurov, a participat la negocieri cu Evgheni Prigojin, fondatorul „Wagner”, din timpul revoltei mercenarilor.

În decembrie 2016, SUA au impus sancțiuni împotriva lui Alekseev în legătură cu atacuri cibernetice care vizau influențarea alegerilor prezidențiale americane. În 2019, șeful adjunct al GRU a fost sancționat de Uniunea Europeană în legătură cu otrăvirea soților Skripali la Salisbury.

Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR) consideră că Alekseev este responsabil, printre altele, pentru „organizarea pregătirii datelor inițiale pentru atacuri cu rachete și aeriene pe teritoriul ucrainean” și „legalizarea prezenței rusești în teritoriile ocupate prin organizarea așa-numitelor referendumuri”.