„Carta Parlamentului Curat” – foaie de parcurs pentru integritatea și transparența noului parlament | VIDEO

Asociația Presei Independente (API) a lansat „Carta Parlamentului Curat 2025”, un document de analiză și recomandări pentru asigurarea integrității și bunei guvernări în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a.

„Carta Parlamentului Curat 2025” analizează activitatea Legislativului din două perspective principale: pe de o parte, modul de construire și utilizare a instrumentelor anticorupție, iar pe de altă parte, cum sunt respectate standardele de integritate în activitatea forului legislativ suprem. Analiza acoperă domenii-cheie, precum promovarea meritocrației, procedurile de numire și revocare în/din funcții publice aflate sub control parlamentar, verificarea candidaților și a titularilor de funcții publice, declararea averii și a intereselor personale, conflictele de interese și incompatibilitățile, protecția avertizorilor de integritate, accesul la informațiile de interes public, transparența decizională și regulile de etică și conduită parlamentară.

Constatând unele carențe, vulnerabilități și practici instituționale neuniforme care afectează eficiența mecanismelor anticorupție și credibilitatea atât a Parlamentului ca instituție, cât și a aleșilor poporului, Carta propune completarea priorităților actualei legislaturi cu un șir de acțiuni, numite „Agenda de integritate a Parlamentului Republicii Moldova”. Acțiunile sunt prezentate sub forma unui calendar de implementare etapizat pentru perioada 2026–2028, exceptând ultimul an de mandat (2029), când atenția publică și agenda politică vor fi dominate de următoarea campania electorală parlamentară.

Astfel, pentru anul 2026, se recomandă revenirea la procedura de concursuri publice transparente pentru funcțiile-cheie, inclusiv pentru conducerea Centrului Național Anticorupție (CNA). Legile privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice și cea privind aplicarea testării la poligraf trebuie evaluate și, eventual, completate pentru a spori eficiența procedurilor și a exclude interpretările diferite. Se impune și revizuirea normelor de reglementare a statutului inspectorilor de integritate și a Autorității Naționale de Integritate (ANI) pentru a consolida independența acestora. De asemenea, Parlamentul este încurajat să adopte Codul de etică și conduită pentru deputați, să asigure publicarea registrului de cadouri, să îmbunătățească transparența decizională, inclusiv prin revizuirea Platformei de dialog și participare civică la procesul decizional, dar și să asigure protecție reală pentru avertizorii care raportează nereguli.

Anul 2027 ar trebui să marcheze consolidarea acestor pași, cu accent pe revizuirea mecanismelor de verificare a candidaților pentru funcții publice, reglementarea modului de organizare și desfășurare a concursurilor publice de către Parlament și stabilirea unor criterii clare și obiective de evaluare a performanței instituționale a CNA. La fel de importantă este și completarea normelor legale pentru constatarea caracterului nejustificat al averii și combaterea îmbogățirii ilicite.

Pentru anul 2028 se propune adoptarea unui act normativ-cadru privind răspunderea ministerială, cu reguli stricte de asumare a responsabilității în exercitarea funcțiilor publice, excluzând practicile de luare a deciziilor bazate strict pe interese politice sau de grup.

„Carta Parlamentului Curat 2025" a fost elaborată de expertele anticorupție Mariana Kalughin și Lilia Zaharia, la solicitarea API.

Documentul a fost realizat în cadrul proiectului „Promovarea integrității și combaterea dezinformării în alegerile parlamentare 2025 și post-alegeri”, implementat de Asociația Presei Independente (API), cu suportul Fundației Soros Moldova. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros Moldova.