Viktor Orban declară că Ucraina este „dușmanul” Ungariei, după ce a cerut UE să oprească exportul de energie din Rusia

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat Ucraina „dușman” al Ungariei în timpul unui discurs la un miting din 7 februarie, a relatat publicația regională independentă Index, citată de Kyiv Independent.

Viktor Orban, considerat un apropiat aliat al Kremlinului în Uniunea Europeană, a atacat în repetate rânduri Kievul și Bruxelles-ul pe parcursul războiului la scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei.

Vorbind la un miting în orașul maghiar Szombathely, pe 7 februarie, Orban a criticat Ucraina pentru că a cerut UE să oprească importurile de energie rusească ieftină.

„Oricine spune asta este un dușman al Ungariei, deci Ucraina este dușmanul nostru”, a spus el.

Remarcile sale vin la scurt timp după ce Consiliul UE a aprobat planurile de interzicere a achizițiilor de gaze rusești până în 2027. Ungaria și Slovacia – ambele țări care rămân în mare măsură dependente de gazele rusești – au contestat decizia la Curtea Europeană de Justiție.

Viktor Orban a criticat, de asemenea, aspirațiile Ucrainei de aderarea la UE, insistând din nou că, deși Ungaria ar trebui să coopereze cu Ucraina în calitate de vecină, Kievului nu ar trebui să i se acorde niciodată statutul de membru al UE.

„Ungurii nu ar trebui să își dorească cooperare militară sau economică cu ucrainenii, pentru că ne târăsc în război”, a spus el.

Orban a anunțat, de asemenea, că va vizita Washingtonul, D.C., pentru reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru Pace” al președintelui american Donald Trump.

Ungaria s-a opus de mult timp eforturilor mai ample ale UE de a reduce dependența de energia rusească, exercitându-și puterea de veto pentru a bloca sancțiunile împotriva Moscovei și a reține ajutorul acordat Ucrainei. Recenta măsură de interzicere a importurilor de energie rusească a fost introdusă ca o decizie de politică comercială, mai degrabă decât ca o măsură de sancțiuni, permițându-i să fie adoptată cu majoritate calificată, în ciuda opoziției Ungariei și Slovaciei.