Trump s-a pronunțat împotriva încetinirii dezvoltării IA, în pofida apelurilor reprezentanților industriei

Președintele SUA, Donald Trump, s-a pronunțat împotriva încetinirii dezvoltării modelelor avansate de inteligență artificială (IA), la care fac apel mulți reprezentanți ai industriei, scrie BBC. În opinia sa, companiile americane nu ar trebui să riște să piardă cursa pentru supremația în domeniul IA în fața Chinei.

„Suntem înaintea Chinei în domeniul IA. Suntem cea mai avansată țară din lume și, sincer să fiu, aș prefera să rămânem așa, pentru că cel care va câștiga în domeniul IA va câștiga totul”, a declarat președintele american. Regele Charles al III-lea al Marii Britanii va găzdui, săptămâna aceasta, o întrunire a giganților din domeniul inteligenței artificiale, pentru a discuta necesitatea unui set comun de principii care să ghideze această tehnologie, care a generat tot mai multe avertismente privind amenințarea pe care o reprezintă pentru omenire, informează Reuters. În contextul în care nume importante din domeniu fac apel la o încetinire a dezvoltării AI, Charles va reuni directori din cadrul companiilor Nvidia, Google DeepMind, OpenAI și Anthropic, alături de ministrul britanic pentru AI, pentru a discuta felul în care această tehnologie poate fi folosită în beneficiul umanității și pentru apărarea demnității umane.

Anterior, directorul executiv Sam Altman a declarat că OpenAI nu va intra pe bursă în 2026, invocând preocupări legate de siguranța inteligenței artificiale (IA)”, conform Reuters.

Declarațiile lui Altman vin în contextul în care tot mai mulți legiuitori americani solicită adoptarea unor noi reguli pentru reglementarea sistemelor de IA, după avertismentele grave ale a doi cercetători de la Anthropic, o companie rivală a OpenAI, potrivit cărora progresul rapid al IA ar putea duce la dispariția rasei umane într-un viitor nu prea îndepărtat.

Politicienii americani, atât democrați, cât și republicani, au reacționat cu îngrijorare și au cerut măsuri suplimentare după ce au apărut cazuri de agenți IA care au deviat de la norme pentru a pirata sisteme externe, precum și după ce cercetători în domeniul siguranței IA și-au dat demisia din companiile lor din cauza îngrijorării legate de riscurile tehnologice.