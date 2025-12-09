Trump, critică dură la adresa liderilor europeni: „Cred că sunt slabi”

Președintele Donald Trump a numit Europa ca fiind un grup de națiuni „în declin”, condus de oameni „slabi”. Declarațiile au fost făcute de liderul Statelor Unite într-un interviu acordat POLITICO. Acesta a discreditat aliații tradiționali ai SUA pentru că „nu au reușit să controleze migrația” și „să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina”. El a subliniat că va susține candidații politici europeni care împărtășesc viziunea sa asupra continentului.

Atacul frontal lui Trump împotriva liderilor politici europeni amenință, potrivit POLITICO, cu o ruptură decisivă a relațiilor SUA cu țări precum Franța și Germania, care au deja relații extrem de tensionate cu administrația Trump.

„Cred că sunt slabi. Dar cred și că vor să fie foarte corecți din punct de vedere politic. Cred că nu știu ce să facă. Europa nu știe ce să facă”, a spus Trump despre liderii politici europeni.

Comentariile lui Trump despre Europa vin într-un moment deosebit de precar în negocierile pentru încheierea războiului Rusiei în Ucraina, în contextul în care liderii europeni își exprimă îngrijorarea tot mai mare că Trump ar putea abandona Ucraina și aliații săi continentali în fața agresiunii ruse. În interviu, Trump nu a oferit nicio asigurare europenilor în această privință și a declarat că Rusia se află în mod evident într-o poziție mai puternică decât Ucraina.

În ultimele zile, capitalele europene au fost cuprinse de îngrijorare după anunțarea noii Strategii de Securitate Națională a lui Trump, un manifest care plasează administrația Trump în opoziție cu puterile politice europene dominant și promite să „cultive rezistența” față de status quo-ul european în materie de imigrație și alte chestiuni politice volatile.

În interviu, Trump a decris orașe precum Londra și Parisul ca fiind copleșite de povara migrației din Orientul Mijlociu și Africa. Fără o schimbare a politicii de frontieră, a spus Trump, unele state europene „nu vor mai fi țări viabile”.

Donald Trump a mai declarat că va continua să susțină candidații favoriți în alegerile europene, chiar cu riscul de a ofensa sensibilitățile locale.

„Am susținut oameni, dar am susținut oameni pe care mulți europeni nu îi plac. L-am susținut pe Viktor Orbán”, a spus el, referindu-se la prim-ministrul maghiar de extremă dreapta pe care Trump a declarat că îl admiră pentru politicile sale de control al frontierelor.

Trump și-a reînnoit apelul către Ucraina de a organiza noi alegeri.