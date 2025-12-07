Kellogg susține că acordul de pace cu Ucraina este aproape: „Ultimii 10 metri până la obiectiv sunt întotdeauna cei mai dificili”

Reprezentantul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, a declarat că un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei pare să fie aproape de finalizare, comparând negocierile cu ultima fază a unui avans pe câmpul de luptă, a relatat serviciul ucrainean al Radio Free Europe, citat de Kyiv Independent.

Vorbind la Forumul Național de Apărare Ronald Reagan din California pe 6 decembrie, Kellogg a spus că „ultimii 10 metri până la obiectiv sunt întotdeauna cei mai dificili” și că discuțiile actuale privind controlul regiunii Donețk și al centralei nucleare Zaporijia, ocupată de Rusia, reprezintă ultima fază a eforturilor de a pune capăt conflictului, potrivit Serviciului Ucrainean al RFE.

Keith Kellogg și-a exprimat în repetate rânduri optimismul cu privire la inițiativa de pace a administrației Trump, declarând pentru Fox News pe 23 noiembrie că „suntem la aproximativ doi metri distanță” de încheierea războiului.

Comentariile lui Kellogg vin în contextul în care reprezentanții lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, conduc o campanie intensă de promovare a unui plan de pace revizuit al SUA, în 28 de puncte, către Kiev și Moscova.

Conform unui raport Axios, concesiile teritoriale și garanțiile de securitate pentru Ucraina s-au numărat printre cele mai sensibile chestiuni dintr-o convorbire între Witkoff, Kushner și președintele Volodimir Zelenski, Moscova cerând în continuare ca Kievul să se retragă din anumite părți ale regiunii Donețk, în timp ce negociatorii americani explorează propuneri alternative. Kellogg urmează să se retragă din funcție în ianuarie, a confirmat Casa Albă pe 19 noiembrie.