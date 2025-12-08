Zelenski spune că încă nu s-a ajuns la un acord privind estul Ucrainei în discuțiile cu SUA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că negociatorii care discută o inițiativă de pace mediată de SUA rămân divizați în privința teritoriului, în timp ce președintele Donald Trump și-a exprimat dezamăgirea față de modul în care Kievul a gestionat acordul, potrivit Bloomberg.

Elemente ale planului SUA necesită discuții suplimentare asupra unei serii de „chestiuni sensibile”, inclusiv garanțiile de securitate pentru ucrainenii afectați de război și controlul asupra regiunilor estice, a declarat Zelenski într-un interviu telefonic. Liderul ucrainean a spus că discuțiile nu au ajuns încă la un acord privind Donbasul, inclusiv provinciile Donețk și Luhansk.

„Există viziuni ale SUA, Rusiei și Ucrainei – și nu avem o viziune unificată asupra Donbasului”, a declarat Zelenski pentru Bloomberg News luni dimineață, 8 decembrie.

El a spus că Kievul face presiuni pentru un acord separat privind garanțiile de securitate din partea aliaților occidentali, în special a SUA.

Zelenski a vorbit după ce Trump l-a criticat, în contrast cu comentariile din ultimele zile despre reacția președintelui Vladimir Putin la propunere, spunând că este „puțin dezamăgit că președintele Zelenski nu a citit încă propunerea”.

„Există o întrebare la care eu, și toți ucrainenii, vrem să primim un răspuns: dacă Rusia începe din nou războiul, ce vor face partenerii noștri”, a spus Zelenski.

Liderul ucrainean se afla în drum spre Londra, unde urmează să se întâlnească luni cu prim-ministrul Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron pentru a discuta propunerea SUA.