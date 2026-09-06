LIVE TEXT „Negocieri substanțiale” și „discuții bune” cu emisarii lui Trump, potrivit lui Zelenski. Trei runde de negocieri la Kiev (VIDEO). Război în Ucraina, ziua 1656

UPDATE 22:56 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că negocierile avute la Kiev cu emisarii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner, „au fost substanțiale” și că discuțiile au fost bune. Potrivit lui, s-a convenit că Ucraina, Europa și Statele Unite se vor întâlni în viitorul apropiat.



Zelenski și cei doi emisari americani au susținut împreună o conferință de presă, după ce au avut loc trei runde de negocieri.

„Este important că echipa americană s-a întâlnit cu conducătorul Rusiei, că astăzi a avut loc o întâlnire trilaterală cu mine și europenii, precum și o întâlnire a consilierilor pe probleme de securitate națională. Și cred că vom face tot posibilul pentru a relua aceste negocieri”, a declarat Volodimir Zelenski.

„Problema teritorială rămâne una relevantă. Cred că astfel de probleme complexe pot fi rezolvate doar la nivelul liderilor. Dar principalul lucru este că astăzi avem ocazia să discutăm totul – garanțiile de securitate, viitorul Ucrainei, planul de prosperitate, precum și garanțiile de securitate și economice pentru Ucraina. De asemenea, este important că colegii europeni ni s-au alăturat pentru a treia parte a negocierilor noastre. Am convenit că Ucraina, Europa și Statele Unite se vor întâlni în viitorul apropiat”, a mai subliniat președintele ucrainean.

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner s-au declarat încurajați de negocierile purtate duminică la Kiev.

UPDATE 15:17 Volodimir Zelenski i-a întâlnit cu îmbrățișări pe emisarii SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner. „Începem discuțiile”, a anunțat Zelenski.

UPDATE 14:55 Emisarii SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, au ajuns duminică la Kiev, după ce au „discutat sâmbătă planuri substanțiale pentru următorii pași” cu Putin, potrivit Casei Albe, transmite BBC. Nu este încă clar care sunt acestea exact, dar se așteaptă un anunț în următoarele săptămâni, pe măsură ce eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina se intensifică, notează sursa citată.

Aceasta este prima călătorie a principalilor negociatori ai președintelui american Donald Trump în capitala Ucrainei. În timp ce Witkoff și Kushner negociau la Kremlin, Zelenski a declarat că el și echipa sa erau „pregătiți pentru conversație” și că erau „interesați să aducă mai aproape sfârșitul războiului”. Postând pe rețelele de socializare, a spus el, sunt necesare garanții de pace și securitate și că este „important să se lucreze într-un mod coordonat, substanțial și realist”.

Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au convenit să oprească atacurile asupra capitalelor celuilalt timp de trei zile. Peste noapte, forțele rusești și ucrainene au continuat să facă schimb de atacuri, Ucraina confirmând că a atacat o rafinărie de petrol, un aerodrom și două sisteme de apărare aeriană.

UPDATE 11:48 Rusia și Ucraina s-au atacat reciproc în noaptea de sâmbătă spre duminică, dar au evitat totodată să lovească cele două capitale, Moscova și Kievul, în timpul vizitei emisarilor americani ai președintelui Donald Trump în regiune, au informat duminică autoritățile din ambele țări, transmit dpa și EFE, citate de Agerpres.

În Ucraina, guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a raportat victime în orașul situat pe linia frontului. La granița Ucrainei cu România, drone rusești au lovit un punct de trecere a frontierei, forțând închiderea acestuia, au raportat autoritățile locale. Sâmbătă seara, o dronă rusească a ucis trei membri ai unei familii în orașul Ciuhuiv, din regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei.

În Rusia, ministerul apărării a anunțat doborârea a 258 de drone peste noapte, de cinci ori mai multe decât în ziua precedentă. Atacuri s-au produs în 14 regiuni rusești, în peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Rusia, și în mările Neagră și Azov.

În plus, potrivit canalului Telegram Astra, vehicule aeriene fără pilot (UAV) au provocat un incendiu la o rafinărie a companiei petroliere Rosneft, cea mai mare din țară, din regiunea Riazan, situată la mai puțin de 200 de kilometri de Moscova. Guvernatorul Pavel Malkov a confirmat incendiul la una dintre companiile din regiune, fără a specifica la care dintre ele s-a produs.

Trei persoane au murit în ultimele 24 de ore în regiunea de frontieră Belgorod, zona cea mai afectată de război, în peste o sută de atacuri de artilerie și drone ale armatei ucrainene, potrivit autorităților ruse. Totodată, șapte trenuri de pasageri au fost oprite după ce fragmente de dronă au lovit locomotiva unui tren ce circula în Rostov, oraș în sudul Rusiei, a confirmat guvernatorul Iuri Sliusar. Patru oameni au fost răniți în atacuri, între care doi copii.

Emisarii speciali americani Steve Witkoff și Jared Kushner sunt așteptați duminică la Kiev pentru prima lor vizită în capitala Ucrainei, unde urmează să poarte discuții cu președintele Volodimir Zelenski. Cei doi au discutat sâmbătă, la Moscova, cu președintele rus Vladimir Putin. O pauză de trei zile în atacurile asupra celor două capitale a avut scopul de a garanta că trimișii americani pot călători în siguranță.

UPDATE 10:08 Emisarii SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner urmează să aterizeze duminică la Kiev, după ce au „discutat sâmbătă planuri substanțiale pentru următorii pași” cu Putin, potrivit Casei Albe, transmite BBC. Nu este încă clar care sunt acestea exact, dar se așteaptă un anunț în următoarele săptămâni, pe măsură ce eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina se intensifică, notează sursa citată.

Va fi prima călătorie a principalilor negociatori ai președintelui american Donald Trump în capitala Ucrainei. Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au convenit să oprească atacurile asupra capitalelor celuilalt timp de trei zile.

În timp ce Witkoff și Kushner negociau la Kremlin, Zelenski a declarat că este pregătit pentru „o conversație substanțială”. Discuțiile de sâmbătă de la Moscova au durat trei ore și s-au desfășurat cu ușile închise în reședința oficială a lui Putin din inima capitalei ruse, potrivit presei de stat ruse. Detaliile nu au fost deocamdată făcute publice, da ambele părți au oferit remarci în general pozitive, fără a intra în detalii, mai transmite BBC.

Kușner și Witkoff au vizitat Rusia de mai multe ori, dar având în vedere că spațiul aerian al Ucrainei a fost închis de când Rusia a lansat invazia sa la scară largă în februarie 2022, nu este clar cum vor călători la Kiev din Moscova. Discuțiile au loc după ce Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile aeriene în ultimele luni, subliniază sursa citată.