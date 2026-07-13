Apa și canalizarea s-ar putea scumpi în Chișinău. Cât vor achita locuitorii capitalei
Locuitorii municipiului Chișinău ar putea plăti mai mult pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a supus consultărilor publice proiectul noilor tarife, după ce S.A. „Apă-Canal Chișinău” a solicitat majorarea acestora. Potrivit fișei de fundamentare, tariful cumulat pentru cele două servicii ar urma să crească cu 2,77 lei pentru un metru cub.
Conform documentului, ANRE a calculat un tarif de 13,99 lei/m³ pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de 7,40 lei/m³ pentru serviciul de canalizare. În total, consumatorii ar urma să achite 21,39 lei/m³ pentru cele două servicii.
În prezent, tarifele aplicate în municipiul Chișinău sunt de 12,99 lei/m³ pentru apa potabilă și 5,63 lei/m³ pentru canalizare, ceea ce înseamnă un cost cumulat de 18,62 lei/m³.
Fișa de fundamentare arată că S.A. „Apă-Canal Chișinău” a solicitat tarife mai mari decât cele calculate de ANRE – 15,55 lei/m³ pentru apa potabilă și 7,68 lei/m³ pentru canalizare.