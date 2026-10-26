Trump a numit Norvegia „o țară de rahat”, pentru că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace

Donald Trump a declarat că Norvegia „e de rahat”, în timp ce se plângea că a fost ignorat în repetate rânduri la Premiul Nobel pentru Pace. Declarațiile au fost făcute duminică seara, 25 octombrie, potrivit Politico.

În ciuda faptului că a declanșat un război cu Iranul și l-a răsturnat de la putere pe liderul Venezuelei, Trump și-a promovat cu insistență meritele în domeniul menținerii păcii, susținând că a soluționat cel puțin opt conflicte în timpul celui de-al doilea mandat.

Cu toate acestea, el a fost trecut cu vederea de două ori de către Comitetul Nobel din Oslo: în 2025, în favoarea Mariei Corina Machado, figura emblematică a opoziției venezuelene, și în 2026, în favoarea juristei sud-africane Navi Pillay, pentru eforturile sale de promovare a păcii și a dreptului internațional.

„Dar eu? Oare se fac două astfel de lucruri? Deci nu sunt încântat de Norvegia. Sincer, Norvegia e de rahat. De fapt, Norvegia a devenit o țară de rahat”, a declarat președintele SUA în timpul unui discurs ținut la un miting electoral în Port Huron, Michigan.

Trump se plângea de imigrația în SUA când a trecut la criticarea Norvegiei.

„Colaborăm cu Danemarca, o țară bună, o țară frumoasă. Oricine ar dori să vină în țara noastră din Danemarca, sunt de acord. Dar trebuie să vă spun, din Somalia… M-am săturat de ei. M-am săturat de ei. Prefer cu mult Danemarca. Din Danemarca, îi vom primi. Suedia, Norvegia… Nu cred, pentru că nu am primit Premiul Nobel, chiar dacă eu am pus capăt războiului. Așa că nu vreau pe nimeni din Norvegia. Nu vreau să am nimic de-a face cu Norvegia”, a spus Trump.

Nimic nu indică însă faptul că administrația Trump ar intenționa să adopte o nouă politică în ceea ce privește imigranții din Norvegia, scrie Reuters.